疫情升溫！　台東縣國小+幼兒園暫停跨縣市畢旅及校外教學

▲疫情升溫，台東縣暫停畢業旅行及校外教學。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

近期面對Omicron新型變異株威脅，本土確診案例最近幾天屢創新高，為因應最新疫情的變化發展，台東縣政府即日起至5月13日止，國小及幼兒園暫停跨縣市畢業旅行或校外教學活動。此外，台東縣將依照教育部修正發佈「校園因應COVID-19疫情暫停實體課程實施標準」作為台東停課標準之依據，即師生與確診者有密切接觸的班級暫停實體授課1至3天，篩檢結果該班密切接觸者陰性則回復上課，陽性確診則回到確診個案程序處理，學校有1/3班級或10班以上的班級師生為確診或密切接觸者，則該校暫停實體課程至密切接觸者篩檢全為陰性。

教育處表示，因12歲以下學童尚未施打疫苗，為守護孩子健康，並讓父母放心，台東國小及幼兒園4月13日起至5月13日止，暫停跨縣市畢業旅行或校外教學活動；另台東縣所屬學校應遵守下列防疫原則：1、台東縣國小及幼兒園暫停跨縣市畢業旅行或校外教學活動，如各校有上述以外的其他專案跨縣市活動需求應報府核准後方可成行。2、運動會延期或僅舉行校內賽。3、校園不開放，惟校外人士如有進入校園洽公、參加研習、比賽、營隊活動等：A、需檢附「施打兩劑疫苗之黃卡」。B、若未接種疫苗或第2劑接種未滿14日者，應提供3日內抗原快篩或PCR檢測陰性證明。以上未說明部分則依目前防疫規定，並依中央疫情指揮中心及教育部指引做滾動式調整及修正。

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教育處強調，本縣之停課標準將依教育部發布最新之停課標準辦理。教育部有組應變小組，如各地方政府有因地制宜的停課標準可以跟中央協商討論，台東會視疫情狀況進展做應變，若本縣有變更停課標準的需求，將會跟應變小組協商提變更需求。最後，呼籲大家務必落實勤洗手、戴口罩、保持社交距離等防措施，以阻絶疫情進入校園。