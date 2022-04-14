台英5項防疫比一比　醫喊僅「這點大勝」：肝鐵人

記者陳俊宏／綜合報導

新冠疫情蔓延，13日新增744例本土，已讓中央流行疫情指揮中心坦言「清零不可能」，也調整政策逐漸往共存的方向前進。對此，北市聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰表示，與病毒共存！可是該怎麼做？英國做了那些準備呢？台灣呢？他認為台灣只贏英國一點，「就醫方便，醫療人員任勞任怨，血汗醫護肝鐵人。」

▼疫情升溫，醫院繃緊神經。（圖／記者周宸亘攝）

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蘇一峰在臉書發文，列出台灣和英國防疫政策5現況比較：

英國：找一堆專家製作幾十萬字的與病毒共存國家指引，之後再宣布共存計畫表。

台灣：還在找專家開會討論，目前初步結論不該說「與病毒共存」一詞，是「新台灣防疫模式」。

英國：高疫苗接種率+感染後群體免疫。

台灣：疫苗接種率還算高，但是沒有感染後群體免疫（上次疫情的重災區萬華可能有）。

英國：是AZ疫苗與藥物研發的第一線，許多研究數據可以參考。

台灣：雖然研發比不上英國，疫苗和藥物是可以用買的。

英國：宣布開始與病毒共存之前，已經先準備好500萬人份完整療程的抗病毒藥物，還有單株抗體等等治療，大量篩檢。

台灣：買藥物中，準備快篩中。

英國：公醫制度看病麻煩。

台灣：就醫方便，醫療人員任勞任怨，血汗醫護肝鐵人！（大勝！終於有一個贏了…）

蘇一峰說，大家都要做的就是，隨時掌握疫情變化，調整防疫模式，台灣每次都靠血汗醫護補強不足。對此，許多網友留言，「笑著笑著就哭了」、「贏了的那個滿滿心酸」、「真的，覺得要開放共存，但配套措施好像都沒有。」

▼13日新增744例本土。（圖／指揮中心提供）