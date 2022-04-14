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本土病例551飆到744　醫曝類校正回歸「2件事最重要」

記者黃翊婷／綜合報導

本土疫情昨日（13日）新增744例確診個案，讓部分民眾很擔心，可能還沒到月底確診數就會突破千例。精神科醫師沈政男在臉書PO文分析，確診數為何從500多例跳到700多例，「這是因為『類校正回歸』」，如果現在Rt值為2，不可能到月底才破千，而是過兩天就會破千，「所以，密切注意，本週五（15日）會不會破千吧！」而接下來最重要的是匡列與隔離，再來是全民快篩。

▲▼疫情持續擴大，花蓮緊急增設快篩站追出染疫者。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲疫情持續擴大，花蓮縣政府緊急增設快篩站追出染疫者。（圖／花蓮縣政府提供）

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自4月起，本土每日確診數皆超過百例，12日為551例，13日竟然一口氣飆到744例，短短13天累計確診數達到4450例。面對確診數大爆發，不少民眾十分擔心，還有網友在網路PO文，「我看不用到月底，下週就會破千了吧，破千（例）大家會怕嗎？」其他人也紛紛預測，「我看明天就破了」、「明天破（千）也不意外」。

精神科醫師沈政男13日在臉書PO文分析，13日新增744例本土病例是怎麼一回事，為何會從500例跳到700多例，這是因為「類校正回歸」，「也就是昨天（指12日）的個案研判數目超多，不排除有backlogging，而若以發病日來看，這4、5天沒有很大差異。」

至於民眾擔心的確診數破千或破萬例，沈政男解釋，如果現在Rt值為2，可能3天就會翻一倍，但顯然並非如此，所以目前的Rt值是低於2的，「如果是2，就不可能到了月底才破千，而是過兩天就會破千。所以，密切注意，本週五會不會破千吧！」

▲台南市長黃偉哲公布台南市今天確診案+5，除公布疫調足跡外，請足跡重疊者進行快篩，另，麻豆北玄宮平安宴的民眾將進行第2次篩檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲沈政男認為社區的隱形案例會越來越多。（資料照／記者林悅翻攝）

另外，沈政男提醒，雙北的社區採檢陽性率升到1％，代表疫情逐漸升高，社區的隱形案例越來越多，接下來最重要的還是匡列與隔離，再來是全民快篩，每週或固定一段時間一次，把隱形案例抓出來。

沈正男說，現在除了雙北的疫情，中區也很令人擔心，因為確診案例仍在持續增加，曲線正在向上發展，大家一定要繼續努力圍堵，尤其是台中出現移工群聚案，務必要趕緊處理，另外，花蓮也必須加油，以人口比例來算，這波疫情算嚴重了，「今天（指13日）是蘋果公布移動指數的最後一天，代表人家認定疫情已經不嚴重了，但台灣才剛剛面臨挑戰。」

● 本文獲得醫師沈政男授權。

今天新增744例。 怎麼回事？何以從五百多跳到七百多？ 這是因為「類校正回歸」啦！也就是昨天的個案研判數目超多，不排除有backlogging，而若以發病日來看，這四、五天沒有很大差異。 這兩天是不是好多人都紛紛說「可能破萬」？我再來...

沈政男發佈於 2022年4月13日 星期三

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