「12歲以下打新冠疫苗」　專家坦言：弊大於利

記者黃翊婷／綜合報導

我國目前未開放5至11歲兒童接種新冠疫苗，究竟兒童該不該接種疫苗，專家學者們仍有許多不同見解。中研院生醫所研究員何美鄉認為，12歲以下兒童打疫苗是弊大於利，但台灣可以像北歐部分國家一樣，說明利弊風險後，開放讓家長選擇要不要讓孩子接種。

▲兒童該不該打疫苗，專家學者們各有見解。（圖／ETtoday資料照）

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5至11歲兒童現階段仍沒有疫苗可以接種，加上近日本土疫情升溫，教育部又宣布放寬停課標準，讓部分家長擔心孩子如果沒有打疫苗，萬一染疫可能會引發重症。然而，究竟該不該讓兒童打疫苗，各界仍有許多爭議。

中研院生醫所研究員何美鄉13日出席《TVBS》舉辦的「從清零到共存」專家防疫論壇，她談到，12歲以下兒童是否要打新冠疫苗仍有疑慮，雖然是弊大於利，但台灣可以效仿北歐國家的政策，北歐部分國家不建議兒童打新冠疫苗，不過，若家長認為有需要，可以在說明利弊風險後開放讓家長選擇是否要讓孩子接種。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎則認為，雖然兒童染疫的重症率、死亡率都低於0.1％，但美國還是有數百名兒童確診後死亡，未來終究還是要打疫苗，考量到國內尚未核准可供兒童施打的疫苗，希望相關單位能加緊腳步進行疫苗緊急使用授權（EUA）審查。

另外，衛福部長陳時中13日在立法院被問及BNT採購進度，坦言談判已經進入最後階段，而且會針對另一種小孩劑型進行購買，製造商是輝瑞，但不是BNT。言下之意是，這次的BNT採購除了有成人劑型外，也會有5至11歲兒童的劑型。至於採購量等細節，陳時中表示，目前仍在談判中，暫不透露。