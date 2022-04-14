1602名學生確診　孩童染疫6大症狀曝光

記者陳俊宏／綜合報導

新冠疫情延燒，本土學生累計確診數達1602例。對此，兒科急診醫師吳昌騰表示，未成年孩童感染Omicron，最常見的症狀有發燒、鼻塞、流鼻水、乾咳、喉嚨痛癢、頭痛。

根據教育部最新統計資料，1602例確診學生當中，427例為本土大專校院生、高中生247例、國中生200例、國小生533例、195例幼兒園生。

吳昌騰在「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」臉書說，在社區感染下，相信兒童染疫數字還是會增加的！家長們如何有警覺性呢？兒童感染之後可能會是無症狀，也可能是有症狀，因為Omicron病毒複製快，且病毒量主要集中在上呼吸道，如果有症狀，大多是上呼吸道的症狀。

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▼疫情升溫，許多學校停課。（圖／資料照）



吳昌騰指出，而未成年孩童感染Omicron，最常見的症狀有發燒、鼻塞、流鼻水、乾咳、喉嚨痛癢、頭痛，但有些病童會出現哮吼、熱性痙攣（因發燒造成，他上周才看診一位）。

吳昌騰表示，來看香港的一項研究，香港大學和瑪嘉烈醫院的研究人員回顧疫情大流行不同階段的兒童住院情況，他們發現在最嚴重的大流行爆發中，繼續席捲該市的Omicron疫情中，病例要嚴重得多，今年2月5日至28日，香港共有1147名0-11歲兒童因COVID-19住院，其中80%以上為0-5歲，其中有21名兒童（或1.83%）入住PICU（兒童加護病房），有4名兒童死亡。

吳昌騰說，今年3月發表在《兒科學》雜誌上的一項研究發現，在Omicron浪潮期間，在嬰幼兒的感染病例可見哮吼的發生；另外，《Lancet》今年3月21日的預印本論文中說明，Omicron會導致在未接種疫苗的兒童族群中，痙攣發作病例增加，Omicron並且比以前的變種病毒和流感病毒更針對上呼吸道。

吳昌騰提到，看完這些，相信大家會更有警覺性！這段時間，孩子的照顧者和第一線的醫師都會非常辛苦，希望大家一起努力加油打氣！