慧燈中學、蘇澳國小各一師生確診　舞蹈班2傳播鍊來自大潭電廠

▲▼宜蘭4/12新增10例，舞蹈班+2、家庭聚會+4，另新增4例中的2名無案號確診者，是蘇澳國小1女師及慧燈中學1女學生（上圖下方）。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭4/12新增10例，舞蹈班+2、家庭聚會+4，另4例中的2名無案號確診者，是20多歲蘇澳國小1女師（Ct值15）及慧10多歲燈中學1女學生（Ct值18.3），目前學校篩檢疫調中。宜蘭衛生局也針對日前確診的造船廠外包廠商員工，請中央基因定序，發現舞蹈班、外包廠員工感染源來自大潭電廠確診者。

宜蘭衛生局公布12日宜蘭新增10例，其中2名無案號確診者，是蘇澳國小1女師及慧燈中學1女學生，宜蘭縣長林姿妙也指示衛生局緊急聯繫醫療團隊，已進駐相關場域設立篩檢站，及疫調、匡列中。

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另新增中，有2例是舞蹈補習班關聯個案，案28576和案28577是舞蹈補習班關聯案的孩子及家人，皆為居家隔離期間陰轉陽。近日因進行解除隔離前的篩檢，結果為陽性確診，Ct值為19.3和26.3，由於是居家隔離期間發生，並沒有相關足跡。

家庭聚餐群聚案新增4例，案28429、案28430、案28431和案28763，皆為宜縣內某聚餐群聚案（在某個案家中聚餐）確診個案相關的親戚和職場接觸者，由衛生局進行疫調匡列並檢測，結果為陽性確診。

至於其它2例是與前述群聚案無關聯的個案，案28432為獨居20多歲男性，4/10/凌晨發燒及腹瀉，4/11自行購買快篩試劑篩檢，結果為陽性。由衛生單位轉介至醫院進行篩檢，PCR結果為陽性，Ct值18.3。

案28578為20多歲男性，4/8曾至外縣市與朋友聚餐，接獲朋友確診後自行購買快篩試劑篩檢，結果為陽性。由衛生單位轉介至醫院進行篩檢，PCR結果為陽性，Ct值17。

衛生局指出，針對日前確診的造船廠外包廠商員工，請中央協助進行基因定序後，發現案23275(舞蹈教室助教)、案23739(造船廠外包廠商員工)的基因序列相同，且與案22903(大潭電廠確診者)一致，推定造船廠個案與舞蹈補習班感染鍊有關。