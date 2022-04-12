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快訊／高雄＋61再刷紀錄！海量足跡曝：家樂福、大遠百、築間鍋物

▲高雄市長陳其邁召開防疫記者會，說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長陳其邁召開防疫記者會，說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市12日暴增61例，再次刷新高雄單日確診紀錄，今日個案仍有10例與娛樂場所相關，不過慶幸的是，居隔期間陰轉陽個案居多，有22例。

高市府召開記者會，並公布確診者公共場所活動史，包括高鐵左營站、錢櫃高雄建興店、家樂福鼎山店、家樂福楠梓店、神采飛揚KTV、築間幸福鍋物左營店、鳳山青年夜市、天堡娛樂城、靜思園會館、星巴克遠百店、多那之一心門市等41處都有足跡。若民眾曾出入相關場所，於24日前出現發燒、腹瀉、上呼吸道相關症狀，務必佩戴口罩儘速至社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸工具。

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▲▼高雄0412疫情。（圖／高雄市政府）

▲高雄0412疫情概況，娛樂場所部分佔10例。（圖／高雄市政府）

今日疫情狀況，娛樂場所衍生新增確診個案有10例，最主要與屏東縣3家娛樂場所相關，包含屏東天上人間小吃部4例、屏東里港微風小吃部1例、屏東想再來小吃部2例；在高雄娛樂場所部分，1314科技酒店有2例、紅樓夢男模會所1例。

隔離期間陰轉陽有22例、外縣市旅遊史有14例、密切接觸者10例、疫調中有5例。

▼0412足跡曝光。（圖／高雄市政府）

▼0412足跡曝光。（圖／高雄市政府）

▼0412足跡曝光。（圖／高雄市政府）

▼0412足跡曝光。（圖／高雄市政府）

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