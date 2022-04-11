　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／極樂高雄足跡狂燒！海底撈、燒烤店、大樂、好樂迪入列

記者許宥孺／高雄報導

高雄市11日再增29例本土病例，其中有13例與娛樂場所群聚有關，包括雅閣會館相關再新增5例以及屏東天上人間小吃部衍生確診8例。自娛樂圈傳播鏈爆發至今，7天已累計154人染疫。

▲高雄市長陳其邁主持防疫記者會，說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長陳其邁主持防疫記者會，說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

[廣告]請繼續往下閱讀...

高市府召開記者會，並公布確診者公共場所活動史，包括好樂迪KTV三多店、好樂迪KTV中華店、囍門Bristo、海底撈火鍋遠百店、大樂購物中心等25處都有足跡。若民眾曾出入相關場所，於24日前出現發燒、腹瀉、上呼吸道相關症狀，務必佩戴口罩儘速至社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸工具。

▲▼高雄4/11確診概況。（圖／高雄市衛生局提供）

▲高雄4/11確診概況。（圖／高雄市衛生局提供）

指揮中心今公布高雄有32例本土確診個案，不過經高市府疫調後，發現有3例生活史、生活居住地與高雄無關，1例轉銜至雲林縣、2例轉銜至新北市，因此高雄市今日確診數字修正為29例。

今日疫情狀況，娛樂場所衍生新增確診個案有13例，金芭黎、帝堡和大帝國都沒有新增案例，但是在雅閣會館有新增5例、屏東天上人間小吃部8例。隔離期間陰轉陽有11例，其中有6例與雅閣會館相關。花蓮旅遊史衍生確診個案有2例，台北風險足跡重疊有1例，另有2例疫調中。

▼0411足跡曝光。（圖／高雄市政府）

▼0411足跡曝光。（圖／高雄市政府）

▼0411足跡曝光。（圖／高雄市政府）

▼0411足跡曝光。（圖／高雄市政府）

►想跟拐拐一樣性感，超簡單！

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
「再2個月達確診高峰」　柯文哲不樂觀：我們沒有理由比韓國厲害
快訊／花蓮+22！　14張爆量足跡曝
快訊／台南+6確診！　足跡多達37處
快訊／台中+15！　增33處足跡曝
翁立友「臉部異常抽蓄」狂冒2症況　醫：這是絕症
快訊／基隆公布29處足跡　凱悅KTV、屈臣氏、肯德基
快訊／桃園最新8處足跡　華泰名品城、菜市場、運動中心
快訊／北市今增100例！　29確診足跡一次看
快訊／5年吸30億！　寰宇龍騰董座遭11路搜索
台南夜市翻桌男慘了！　強收攤商費打62歲伯
屏東增10確診！　「多家摩鐵」足跡曝光
快訊／PLG球賽有確診者！　發送細胞簡訊
快訊／新北+145「北市相關40人」　居隔12669人再創高
今本土增439例！分佈18縣市　北市增100例
唐朝仕女俑穿越重生！　邱佩琳以藝術傳承助人精神
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

宜蘭家庭群聚2確診者足跡曝　全聯、藥局、3家超商

台北「精彩夜生活」確診衝百例！老司機見足跡秒懂：進去不想出來

快訊／花蓮+22！奧斯卡燒進補習班1師2生確診　14張爆量足跡曝

藍委轟「胸脯拍到腫起來」　陳吉仲自稱運動健將：本來就有肌肉

老司機很會跑！屏東天上人間「燒高雄再+8」　足跡到過這3地方

台南+6！確診者足跡37處　麥當勞、全聯、水仙宮菜市場入列

雲林＋4！女士官「同車軍人確診」　郵局員工傳妻女1家3口染疫

車禍行動困難　男友貼心送「穴道按摩棒」：紓解一下！網全笑歪樓

台中+15！33處足跡：大慶夜市、健身工廠、勤美綠園道入列

苗栗+4 ！8月男嬰和1歲女童家庭群聚　另2人足跡跨苗栗、後龍　　

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

搶轎大甲媽「驚見本土劇女星」在場護白狼　PO影控警「拿槍指未成年」...網怒打臉

崔泰俊娶走朴信惠「我變國民逆賊」　《第六感》話太多...劉在錫替他冠妻姓XD

張惠妹揪歌迷合唱「媽媽是《五燈獎》戰友」　30年前PK緣分...她笑：謝謝讓我進入歌壇

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

孫女用APP讓外公遺照動起來　回憶湧現！外婆、媽媽秒泛淚

借哺乳室被拒公審北捷站務員　批「爽當員休室」遭網狠打臉

隔486天相見！邊境開放急回家　阿金見主人歸來激動撲倒：想你

網紅用嗩吶吹奏五首經典歌　《如果可以》竟變出殯神曲！

阿北「遭長髮女跟蹤」以為見鬼　嚇壞求助警！她：只是覺得好玩

宜蘭家庭群聚2確診者足跡曝　全聯、藥局、3家超商

台北「精彩夜生活」確診衝百例！老司機見足跡秒懂：進去不想出來

快訊／花蓮+22！奧斯卡燒進補習班1師2生確診　14張爆量足跡曝

藍委轟「胸脯拍到腫起來」　陳吉仲自稱運動健將：本來就有肌肉

老司機很會跑！屏東天上人間「燒高雄再+8」　足跡到過這3地方

台南+6！確診者足跡37處　麥當勞、全聯、水仙宮菜市場入列

雲林＋4！女士官「同車軍人確診」　郵局員工傳妻女1家3口染疫

車禍行動困難　男友貼心送「穴道按摩棒」：紓解一下！網全笑歪樓

台中+15！33處足跡：大慶夜市、健身工廠、勤美綠園道入列

苗栗+4 ！8月男嬰和1歲女童家庭群聚　另2人足跡跨苗栗、後龍　　

違規貼掛廣告物最重罰6千及停話　台東環保局籲善用網路替代

跟《國王排名》學顏色穿搭！藍白配出清新日系、紫配黑神秘酷帥

痛斥民航局透過所屬機關做政治追殺　遠航董事長張綱維：奮戰到底

宜蘭家庭群聚2確診者足跡曝　全聯、藥局、3家超商

台北「精彩夜生活」確診衝百例！老司機見足跡秒懂：進去不想出來

自由落體安全桿突然鬆開 媽目睹4歲兒「無防護坐在半空」嚇死

楊小黎桃園「拜票」發口罩　妹妹頭被誇像女大生

「再2個月達確診數高峰」　柯文哲稱疫情不樂觀：我們沒有理由比韓國厲害

長髮女買午餐遭跟蹤　霸氣男友追下樓！陌生男狂跳針：我找朋友

兒童須打疫苗？美研究：父母具間接保護力　過敏童依醫指示施打

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

生活熱門新聞

滿月女嬰突冒紅疹發燒險死　爸媽泡奶時太大意

總病例數破600創新高！本土狂燒+439

本土+431！3症狀持續3天以上　醫：最好快篩

馬勒卡今將轉中颱「吞掉梅姬」　變天時間曝

超商買到過期霉飯糰　原PO逆轉道歉

今本土增439例！分佈18縣市　新北145最多

熱褲妹「13秒下車畫面」讓網狂重播

鞋子撕開竟藏電路板　網解答真相

台灣很難「日增1萬本土」　醫揭原因

「LINE爆1災情」不是錯覺！一票+1：真的卡

超商發霉飯糰反轉道歉　網1原因挺業者

月薪破10萬又合法　工作有哪些

開車突變「紅線」遭開單！桃園女看輪胎下「白線」傻眼

下跪陳情阿妹小巨蛋太震　里長關臉書

更多熱門

相關新聞

新竹市+10匡列60人　保母10多歲兒也確診

新竹市+10匡列60人　保母10多歲兒也確診

中央流行疫情指揮中心11日公布新竹市新增10名確診個案，其中年齡最小不到5歲，有4名為公司群聚染疫，其餘包含外縣市確診個案足跡重疊延伸家庭群聚，及其他外縣市確診個案足跡重疊，市府也共匡列近60人。

即／高雄+29！娛樂圈再延燒13例

即／高雄+29！娛樂圈再延燒13例

掛急診沒戴口罩　被規勸後不爽「暴打2警衛、6醫護」

掛急診沒戴口罩　被規勸後不爽「暴打2警衛、6醫護」

口罩政策何時放寬？陳時中：現在不會

口罩政策何時放寬？陳時中：現在不會

輕症在宅送藥「不含抗病毒藥物」　指揮中心說明原因

輕症在宅送藥「不含抗病毒藥物」　指揮中心說明原因

關鍵字：

新冠疫情社區感染台灣防疫高雄陳其邁雅閣會館金芭黎大帝國帝堡影音

讀者迴響

熱門新聞

身分證拿出來！對中6數字免費住飯店

滿月女嬰突冒紅疹發燒險死　爸媽泡奶時太大意

狂吐20次！2歲弟肚見「10恐怖白點」穿破腸　媽驚呆

網爆「武漢全市核酸中」深夜照曝光

總病例數破600創新高！本土狂燒+439

小巨蛋里長下跪　Google剩1.2顆星

本土+431！3症狀持續3天以上　醫：最好快篩

直擊Lulu「當眾下跪道歉」張小燕

童遭三秒膠噴眼！媽救援舉動害慘他

趕迎大甲媽鑾轎！騎士迴轉遭好友撞斃

是感冒or確診了？醫1張圖秒懂「關鍵差異」

全家陰性要被帶去方艙！上海女「錄音力抗」老公哭慘

兵失蹤7天！警聽蒼蠅振翅聲找到

馬勒卡今將轉中颱「吞掉梅姬」　變天時間曝

5個月女嬰被家犬咬死　媽：所有狗都危險

更多

最夯影音

更多
家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家
搶轎大甲媽「驚見本土劇女星」在場護白狼　PO影控警「拿槍指未成年」...網怒打臉

搶轎大甲媽「驚見本土劇女星」在場護白狼　PO影控警「拿槍指未成年」...網怒打臉

崔泰俊娶走朴信惠「我變國民逆賊」　《第六感》話太多...劉在錫替他冠妻姓XD

崔泰俊娶走朴信惠「我變國民逆賊」　《第六感》話太多...劉在錫替他冠妻姓XD

張惠妹揪歌迷合唱「媽媽是《五燈獎》戰友」　30年前PK緣分...她笑：謝謝讓我進入歌壇

張惠妹揪歌迷合唱「媽媽是《五燈獎》戰友」　30年前PK緣分...她笑：謝謝讓我進入歌壇

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面