快訊／極樂高雄足跡狂燒！海底撈、燒烤店、大樂、好樂迪入列

記者許宥孺／高雄報導

高雄市11日再增29例本土病例，其中有13例與娛樂場所群聚有關，包括雅閣會館相關再新增5例以及屏東天上人間小吃部衍生確診8例。自娛樂圈傳播鏈爆發至今，7天已累計154人染疫。

▲高雄市長陳其邁主持防疫記者會，說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

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高市府召開記者會，並公布確診者公共場所活動史，包括好樂迪KTV三多店、好樂迪KTV中華店、囍門Bristo、海底撈火鍋遠百店、大樂購物中心等25處都有足跡。若民眾曾出入相關場所，於24日前出現發燒、腹瀉、上呼吸道相關症狀，務必佩戴口罩儘速至社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸工具。

▲高雄4/11確診概況。（圖／高雄市衛生局提供）

指揮中心今公布高雄有32例本土確診個案，不過經高市府疫調後，發現有3例生活史、生活居住地與高雄無關，1例轉銜至雲林縣、2例轉銜至新北市，因此高雄市今日確診數字修正為29例。

今日疫情狀況，娛樂場所衍生新增確診個案有13例，金芭黎、帝堡和大帝國都沒有新增案例，但是在雅閣會館有新增5例、屏東天上人間小吃部8例。隔離期間陰轉陽有11例，其中有6例與雅閣會館相關。花蓮旅遊史衍生確診個案有2例，台北風險足跡重疊有1例，另有2例疫調中。

▼0411足跡曝光。（圖／高雄市政府）