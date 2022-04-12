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大陸 大陸焦點 特派現場

上海重回「以物易物」！她用3袋牛排換8片眼罩　1東西價值最高

▲▼ 上海疫情,上海以物易物。（圖／翻攝自新浪財經）

▲封城期間，上海市民會「以物易物」交換所需物品。（圖／翻攝自新浪財經，下同）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海封城下，年輕人開始過起「以物易物」的日子，在食物之間的交換中，「零度可樂」站在頂端，號稱可以「換萬物」。從事媒體工作的Lucy表示，以前相信一個成年人在超一線城市怎麼也不可能餓著，經歷這幾天後，「冰箱里的蔬菜、肉、水果、牛奶，才是唯一的安全感。」

▲▼ 上海疫情,上海以物易物。（圖／翻攝自新浪財經）

▲網友整理的「換物資觀察」。

據《新浪財經》報導，上海年輕人現在要「以物易物」過日子，青椒和蔥薑蒜變成了硬通貨，因為政府發放的蔬菜包內沒有提供。

網路上還流傳一張「換物資觀察」，顯示不同貨物的「價值」和「市場趨勢」，內容包括零度可樂可換任何東西；香菸、市場有需求；啤酒紅酒，維持高價持有；咖啡，看好；黃瓜紅蘿蔔，看淡，因為有人吃膩了，見到都怕！

媒體工作者Lucy自稱開創了其所在小區「以物換物」的風潮，有天非常需要青椒，於是直接在小區群組內把「底牌」亮出來，包括香腸、袋裝奶茶、臘肉等，最後和鄰居們換到了10多個青椒。

目前為止，Lucy換了4次東西，光是8日晚上就與5個人互換物品：3袋牛排換8片蒸汽眼罩；7片面膜換一盒12片蒸汽眼罩；3袋螺螄粉換了1鳳爪；奶酪棒、泡麵、小餅乾換1袋肉皮三鮮預製菜；5袋牛排、3袋螺螄粉、1個花菜、1個蘿蔔等，換了3盒+7片蒸汽眼罩。

Lucy感嘆，你從前可以相信，自己一個成年人，已工作、能賺錢、會做飯，在21世紀外送、便利商店極其發達的超一線城市，怎麼也不可能餓著，但經歷這幾天後，唯一能相信的，只有自己手裡擁有的東西，「冰箱里的蔬菜、肉、水果、牛奶，才是唯一的安全感。」

▲▼ 上海疫情,上海以物易物。（圖／翻攝自新浪財經）

▲市民統計所持物資。

另一位從事市場影響的市民大喜表示，自己現在連過期的啤酒也會喝，「因為這是目前我除了自來水之外，唯一可以飲用的東西」，畢竟看過一位上海頂流網紅現在也只能吃發芽的馬鈴薯。

▲▼ 上海疫情,上海以物易物。（圖／翻攝自新浪財經）

▲有人用火鍋底料換紅酒。

正在居家辦公的市民阿達則希望能換到咖啡和酒，因為自己經常加班到半夜1、2點，工作壓力非常大，如今還要想著搶菜，等於晚上12時左右要把菜放入購物車，早上6時要起床「戰鬥」，但卻常空手而虧，什麼也搶不到。

「這意味著你永遠都是晚睡早起，還買不到菜，還要工作，整個人非常焦慮」，阿達無奈說，沒有菸酒咖啡，一個人根本扛不下來。

據悉，為了穩定供應鏈暢通，大陸國務院11日發布「關於切實做好貨運物流保通保暢工作的通知」，要求各地政府不得擅自關閉高速公路、機場、碼頭等，全力保障貨運物流暢通。另外，上海官方與民間業者協調，調撥大量食品、母嬰、藥品等物資送往上海，同時也調配了將近5千名的快遞員及外送員，支援第一線物資配送。

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