家長質疑學校篩檢標準不一　林右昌：依風險評估「非為篩而篩」

▲基隆市長林右昌。（圖／基隆市政府提供）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市學生人數最多的「信義國小」，今（12日）累計2班級3名學生確診，有家長質疑學校沒有全面性篩檢標準不一。市長林右昌表示，最近很多學校有確診案例的情形，幾乎都是從家庭群聚連結到學校，造成學校停班、停課，市府有一套嚴謹的SOP，依風險評估「非為篩而篩」。

針對校園停課及篩檢的標準及觀念進行說明，林右昌表示，最近有很多的學校有確診案例的情形，但幾乎都是從家庭群聚連結到學校，造成學校停班、停課；他表示從去年疫情以來，市府都有一套嚴謹的SOP流程，學校的通知都是即時進行。

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林右昌說，有許多家長質疑，為什麼學校不進行全面性篩檢？全面性的篩檢是依專業的感控醫師，針對學校的疫情風險，來進行控管和判斷的，只有在學校的疫情風險無法掌控的狀況下，才會需要全校篩選。

林右昌舉例，之前二信中學群聚案件，是因為第一、感染源不明；第二、確診同學搭乘校車，跨班、跨科風險很高；第三、高職學生有較多的密集社團活動，不僅有校內也有校外。

因此，二信群聚發生時，校長很明快的預防性停課，市府也立即針對全校師生進行篩檢，並投放快篩試劑，讓師生都可以監控自我健康，所以不是為了篩而篩，而是經過風險控管，如果是有風險的對象，也會擴大匡列做PCR採檢。

林右昌表示，某學校宣布停課，讓家長有些意見，但他要為學校說句話，感謝校方即時回報教育處，如果是之前，可能要拖到隔天才會做停課的處置，但現在的篩檢速度，取得資訊比以往還要快，所以校方一得到確診資訊，就立即在前1天晚上宣布停課，所以他認為學校的處置是相當立即也明快。

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