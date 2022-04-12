快訊／蘇貞昌：政府啟動徵用快篩試劑　一定要確保「量足價穩」

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量立委陳椒華12日表示，新冠肺炎疫情嚴峻，台灣的快篩試劑卻較韓國、新加坡等國昂貴，希望「快篩國家隊」能夠趕快上路，行政院長蘇貞昌則回覆，因應疫情的發展，快篩試劑有其必要性，政府已經啟動徵用快篩試劑，一定要確保量足價穩。

蘇貞昌12日上午率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。陳椒華質詢時表示，韓國每天有好幾萬人確診新冠肺炎，透過快篩試劑的普遍使用及徵用，並且當作風險管控的醫療產品，所以價格壓到新台幣140元，即便現在疫情已經鬆綁，市面上快篩試劑的價格還是只有新台幣120元。

陳椒華再指，台灣的快篩試劑還是比英國的新台幣75元、新加坡的新台幣100元至120元昂貴，希望政府可以成立「快篩國家隊」，而且要用國際大廠的價格，讓國人達到防疫的效果，詢問快篩國家隊何時可以上路。

蘇貞昌回應，因應疫情的發展，快篩試劑確實有其必要性，同時精準度也越來越高，政府為了讓全民能夠很方便，同時有合理的價格買到需要的快篩試劑，所以已經啟動由政府來徵用，一定要確保快篩試劑量足價穩。

衛福部長陳時中則說，有關疫情的監測，政府隨時都在做，同時也定義高中低風險區域，現在定義在高風險區域，就是是台北市、新北市、桃園市、基隆市等4個區域。

陳椒華再追問，立法院是否可以申請為疫情熱區，陳時中則說，疫情熱區的快篩試劑發下去，一次申請的單位就是20萬，要由地方政府提出社區風險相對比較高的發送計畫，「我們就這樣分配下去」。