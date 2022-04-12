快篩要量足價穩　蘇貞昌：避免浪費「不會免費發送」

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情爆發，本土確診個案數量屢創今年新高。民眾黨立委高虹安12日質詢時問及快篩劑的價格，防疫指揮官陳時中說，廣泛快篩的話，每個月要有上千萬的量才夠，市場價格要穩、讓民眾用較低的價格取得；他強調，價格上若是完全免費，怕大家領了不用，「適度的經費，對我們在分配效果會比較好」。

▲行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）



陳時中說，到現在為止還沒賦予國家隊的名稱，不過正在成形中。原來800萬劑是共同採購的平台，讓相關單位有需要可以在這平台購買，大部分是公部門。

陳時中表示，800萬未來會增加很多量，「要用快篩取代PCR，廣泛快篩的話，每個月要有上千萬的量才夠」，所以現在積極不管採購或是徵用，會跟廠商再來談哪個最方便，一方面要穩定市場價格，讓他不要過高；第二個，未來可能有配發制，在一定的低的價格，讓國民都能取得。

第三就是現有高風險，在基隆配發了20萬劑，快篩陽的有44位，而這44位PCR後有38位。換句話說花不到很大時間，就能把社區有38位找出來，這功能還不錯，所以我們訂定在高風險區域有個計劃，讓高風險縣市可以向我們提一個檢疫計畫，每一期配發20萬劑，讓地方可以因地制宜及時發送，這是免費的。

接著高虹安關心發放的方法、是否會採免費發放？陳時中說，價格上若是完全免費，怕大家領了不用，「口罩的經驗來講，適度的經費，對我們在分配效果會比較好」，徵用後還是以較低價格停供民眾，讓大家能審酌使用。

一旁的蘇貞昌則說，現在從疫情發展，快篩是越來越需要，同時精準度越來越高。政府採用徵用的手段，讓量足價穩，我們不叫國家隊，不過國家確實用徵用手段，達到全民有需要都能夠方便拿到，價格也差不多。我們沒有採用免費是從口罩的經驗，避免浪費。

高虹安追問，要如何將價格壓到200？陳時中說，還是要維持市場性，但一旦需要大量採購，在價格上就有談判的籌碼，跟個別廠商洽訂，希望市場價格能維持合理價格。因為以前量小，台灣市場小，現在國家要開始徵用購買，量就大，原來價格就相對不合理，會給廠商相對的鼓勵等，讓價格降下來。