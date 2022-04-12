　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快篩要量足價穩　蘇貞昌：避免浪費「不會免費發送」

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情爆發，本土確診個案數量屢創今年新高。民眾黨立委高虹安12日質詢時問及快篩劑的價格，防疫指揮官陳時中說，廣泛快篩的話，每個月要有上千萬的量才夠，市場價格要穩、讓民眾用較低的價格取得；他強調，價格上若是完全免費，怕大家領了不用，「適度的經費，對我們在分配效果會比較好」。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 社福衛環組 衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

陳時中說，到現在為止還沒賦予國家隊的名稱，不過正在成形中。原來800萬劑是共同採購的平台，讓相關單位有需要可以在這平台購買，大部分是公部門。

陳時中表示，800萬未來會增加很多量，「要用快篩取代PCR，廣泛快篩的話，每個月要有上千萬的量才夠」，所以現在積極不管採購或是徵用，會跟廠商再來談哪個最方便，一方面要穩定市場價格，讓他不要過高；第二個，未來可能有配發制，在一定的低的價格，讓國民都能取得。

第三就是現有高風險，在基隆配發了20萬劑，快篩陽的有44位，而這44位PCR後有38位。換句話說花不到很大時間，就能把社區有38位找出來，這功能還不錯，所以我們訂定在高風險區域有個計劃，讓高風險縣市可以向我們提一個檢疫計畫，每一期配發20萬劑，讓地方可以因地制宜及時發送，這是免費的。

接著高虹安關心發放的方法、是否會採免費發放？陳時中說，價格上若是完全免費，怕大家領了不用，「口罩的經驗來講，適度的經費，對我們在分配效果會比較好」，徵用後還是以較低價格停供民眾，讓大家能審酌使用。

一旁的蘇貞昌則說，現在從疫情發展，快篩是越來越需要，同時精準度越來越高。政府採用徵用的手段，讓量足價穩，我們不叫國家隊，不過國家確實用徵用手段，達到全民有需要都能夠方便拿到，價格也差不多。我們沒有採用免費是從口罩的經驗，避免浪費。

高虹安追問，要如何將價格壓到200？陳時中說，還是要維持市場性，但一旦需要大量採購，在價格上就有談判的籌碼，跟個別廠商洽訂，希望市場價格能維持合理價格。因為以前量小，台灣市場小，現在國家要開始徵用購買，量就大，原來價格就相對不合理，會給廠商相對的鼓勵等，讓價格降下來。

►住「萬里白宮行館」爽玩，一家四口才3999元！

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
快訊／北市府員工確診！　市政大樓10樓遭「軟性封鎖」
快訊／基隆成功國中1學生確診！　全班停課10天
LIVE／台快篩貴歐美3倍 「盤子」怒吼生效　蘇揆：已啟動徵
本土確診狂增！　醫喊有「3症狀」快採檢
快訊／蘇貞昌：政府啟動徵用快篩試劑　確保「量足價穩」
全校停課標準「放寬為1／3班級確診」　預計本週公布
聊到一半「突冒出」前女友王心凌！　姚元浩表情驟變
染Omicron「10大症狀」曝光　這2種比例超過50%
唐朝仕女俑穿越重生！　邱佩琳以藝術傳承助人精神
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市府1員工確診！市政大樓10樓遭「軟性封鎖」　衛生局急查接觸史

民進黨北市黨部派系內鬥　蔣萬安提醒「疫情嚴峻」：本土天天破百

民進黨高雄大旗美議員初選出爐　林慧欣、林富寶勝出

男子聲請「解散民進黨」　憲法法庭判決出爐了

快訊／蘇貞昌：政府啟動徵用快篩試劑　一定要確保「量足價穩」

快篩要量足價穩　蘇貞昌：避免浪費「不會免費發送」

清晨被空軍轟醒！戰機繞飛北市上空　國防部：聯翔操演測試防空能力

廖國棟確診創立委染疫首例　陳時中：陰轉陽不會有新一波衝擊

打氣提升！北市今、明開放疫苗系統　15分鐘預約6991人

「中國對台開狗門」　民進黨：拒華航貨機如「晏子使楚」故事重現

車上吃早餐被「4顆黃金頭逼視」　奴才無奈眼神死：有必要這樣？

Ella阿妹演唱會「揪Hebe猛搖上半身」　「史上最壓抑」..心疼她成箭靶

她海邊浮潛完覺得耳朵癢癢　小夾子一抓驚悚竄「活螃蟹」

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

遭疑跳單老闆爆怒飆罵外送員　澄清「保護員工」反控口氣差

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

妹子買飯被跟蹤...男友追下樓　陌生男狂跳針：我找朋友啊！

阿嬤喊吃飯！虎斑汪興奮衝刺　四腳離地「跑到飛」：我來了～

30歲前要存多少錢才合理？ 電商女秀存款！目標存2千萬

早餐被偷吃！2歲孫女崩潰大哭　2隻「壯碩嫌疑犯」躲陽台裝傻

北市府1員工確診！市政大樓10樓遭「軟性封鎖」　衛生局急查接觸史

民進黨北市黨部派系內鬥　蔣萬安提醒「疫情嚴峻」：本土天天破百

民進黨高雄大旗美議員初選出爐　林慧欣、林富寶勝出

男子聲請「解散民進黨」　憲法法庭判決出爐了

快訊／蘇貞昌：政府啟動徵用快篩試劑　一定要確保「量足價穩」

快篩要量足價穩　蘇貞昌：避免浪費「不會免費發送」

清晨被空軍轟醒！戰機繞飛北市上空　國防部：聯翔操演測試防空能力

廖國棟確診創立委染疫首例　陳時中：陰轉陽不會有新一波衝擊

打氣提升！北市今、明開放疫苗系統　15分鐘預約6991人

「中國對台開狗門」　民進黨：拒華航貨機如「晏子使楚」故事重現

「買南、買邊、買三、不買二」　陸網友購屋9字箴言遭打槍

Ｑ1交易1170戶預售屋　北客楠梓大掃貨遭曝「連現場都沒去」

尋找下個宋智雅！《單身即地獄》確定製作第二季　40秒預告出爐

北市府1員工確診！市政大樓10樓遭「軟性封鎖」　衛生局急查接觸史

民進黨北市黨部派系內鬥　蔣萬安提醒「疫情嚴峻」：本土天天破百

不斷更新／18縣市237校停課　北部東部多校再爆確診今緊急停課

男子「捐精」賺錢助家計！妻發現後氣炸：根本是背叛

開車被叭攔人嗆聲「蛇行逃逸」　自撞大貨車...人卡駕駛座落網

勾已婚消防員無套！小三見正宮臨盆　吃醋逼見面：她重要還我重要

MINI「新一代鄉村人」測試露相　傳PHEV版將成歷代最強！

政治熱門新聞

快訊／立委確診！PCR陰轉陽　政壇首例

快訊／廖國棟傳確診！PCR陰轉陽　進台大病房

女鄉代被控脫光撩夫　今宣布參選鄉長

廖國棟一語成讖　9天前臉書談「陰轉陽極常見」

快訊／新北最新足跡　麥當勞、火鍋店、KTV、健身房

快訊／北市曝8確診足跡！曾到饗饗、SOGO復興館、漢來海港天母店

北市勞動局長喬病床　員工「頭會被切掉」截圖曝

快下載！社交距離APP將取代實聯制

蘇貞昌：政府徵用快篩試劑保「量足價穩」

蘇貞昌：台鐵公司若賺錢　員工年終可分紅40個月

華航新貨機悄刪除「台灣意象」　國民黨開酸

快訊／新北最新足跡　3家KTV、電影院、金山老街、新莊體育館

快訊／北市曝7確診足跡！2間男模會館又上榜

蔡英文快篩喊「緊張」　反遭轟：裝可愛、可惡

更多熱門

相關新聞

蘇貞昌：政府徵用快篩試劑保「量足價穩」

蘇貞昌：政府徵用快篩試劑保「量足價穩」

時代力量立委陳椒華12日表示，新冠肺炎疫情嚴峻，台灣的快篩試劑卻較韓國、新加坡等國昂貴，希望「快篩國家隊」能夠趕快上路，行政院長蘇貞昌則回覆，因應疫情的發展，快篩試劑有其必要性，政府已經啟動徵用快篩試劑，一定要確保量足價穩。

廖國棟陰轉陽確診　陳時中：不會有新一波衝擊

廖國棟陰轉陽確診　陳時中：不會有新一波衝擊

「類普篩」啟動　鄭文燦認：針對校園準備20萬份快篩

「類普篩」啟動　鄭文燦認：針對校園準備20萬份快篩

本土+439！　醫喊有3症狀快採檢：保護自己與別人

本土+439！　醫喊有3症狀快採檢：保護自己與別人

疫苗需求暴增　陳時中：今年到貨2000萬劑莫德納

疫苗需求暴增　陳時中：今年到貨2000萬劑莫德納

關鍵字：

行政院蘇貞昌新冠肺炎台灣防疫高虹安陳時中疫苗

讀者迴響

熱門新聞

19歲外甥被收留竟搞上舅媽　舅舅6槍轟頭斃了他

女星「走光片瘋傳」認了！

一夜連7震！　最大規模5.2、最大震度3級

《麻辣鮮師》胡凱欣宣布3度結婚！嫁32年前初戀

分手宇宙人小玉近1年　網紅宣布懷孕：你們讓我勇敢

取消2人確診全校停課　最新修正草案曝

他約到「兒子老師」5小時戰3次！網勸危險

陳時中：月底破千例幾乎一定會！「這4縣市」是高風險區

肛門掉「扭曲白蟲」狂蠕！女大生崩潰：連吃5天生菜

1.3億→2641萬！三芝千坪別墅慘掉價　鄰地遭曝有祖墳

染疫台商驚嘆：清冠一號救了我的命

連失摯友高以翔和愛女！毛加恩2年平復拓新事業

常喝珍奶「罹大腸癌機率高3倍」

快訊／立委確診！PCR陰轉陽　政壇首例

清晨被空軍轟醒！戰機繞飛台北市　原因曝光

更多

最夯影音

更多
車上吃早餐被「4顆黃金頭逼視」　奴才無奈眼神死：有必要這樣？

車上吃早餐被「4顆黃金頭逼視」　奴才無奈眼神死：有必要這樣？
Ella阿妹演唱會「揪Hebe猛搖上半身」　「史上最壓抑」..心疼她成箭靶

Ella阿妹演唱會「揪Hebe猛搖上半身」　「史上最壓抑」..心疼她成箭靶

她海邊浮潛完覺得耳朵癢癢　小夾子一抓驚悚竄「活螃蟹」

她海邊浮潛完覺得耳朵癢癢　小夾子一抓驚悚竄「活螃蟹」

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

遭疑跳單老闆爆怒飆罵外送員　澄清「保護員工」反控口氣差

遭疑跳單老闆爆怒飆罵外送員　澄清「保護員工」反控口氣差

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面