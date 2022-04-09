▲日本火山浮石海漂入漁港，新北攜手漁會已打撈500噸。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

日本小笠原群島火山於去年8月噴發，火山相關噴發物於海面上形成浮石，隨著季風及洋流陸續飄至台灣周遭海域及漁港，新北市政府為保障漁民作業及財產安全，攜手各區漁會積極清理打撈各漁港內浮石，以更快速且節省人力的機械清撈方式進行清撈作業，截至今年3月止，已打撈總計500公噸的火山浮石。

漁業處指出，日本小笠原群島火山於去年8月噴發，火山相關噴發物經過海水冷卻後形成浮石，隨洋流及季風牽引，於去年12月陸續擴散到台灣周邊海域及港口，本市貢寮、瑞芳、萬里及金山皆有浮石飄入漁港內的情形，船隻作業時，若漁船引擎吸入浮石，將造成機械損壞，漁業處立即協力各區漁會合作並辦理浮石清理補助計畫。

▲火山相關噴發物於海面上形成浮石。

漁業處表示，去年11月底火山浮石已漂至東部海域，新北市各漁會已提醒漁民注意航行安全外，漁會亦密切注意季風、海流及海漂浮石動向，經漁會通報深澳漁港已有浮石漂入港內並同時啟動清撈作業，而後火山浮石已陸續飄入本市其他漁港內，因漁港泊區為內凹特性，漂入港內之浮石，無法隨潮汐帶出港外，造成大量浮石留滯在漁港內。

瑞芳區漁會表示，海漂浮石陸續漂入港內，漂入量非常多，非常感謝新北市政府，在浮石漂入港內第一時間補助漁會清理費用，漁會也配合市府協助打撈漁港內浮石；針對打撈上岸之浮石則運載至八斗子，統一由行政院農業委員會漁業署處理，浮石屬天然物質，經浸水處理後可使環境pH（酸鹼度）及EC（電導度）大幅降低，後續可適用於植物種植或園藝應用等用途。

▲大量浮石留滯漁港內。



漁業處張麗珍表示，去年12月台灣北部海岸漂浮大規模火山浮石，甚至流入漁港內，港內火山浮石雖然不會堵塞航道，但船隻引擎吸入浮石將造成機械毀損，市府攜手漁會積極清理打撈各港內浮石，感謝各區漁會及漁民積極協助清撈漁港內浮石，以確保漁作安全及財產安全，將持續清除港內浮石及監控港內情形，也提醒漁民朋友漁作航行時應注意安全。

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