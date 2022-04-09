快訊／基隆+38　17足跡曝：城隍廟、慶安宮、秀泰影城入列

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心今（9日）公布國內本土病例新增442例，其中基隆新增39例，但要扣掉1例（案26447）為陰性誤報，實際是38例。對此，基隆市長林右昌在記者會上公布最新7名確診者，疫調足跡有17處，顯示確診者曾到過「基隆秀泰影城、溫莎堡忠一店、基隆護國城隍廟、二姑麵店、小胖小吃、暖鍋物、全聯麥金店、好康蔬果行、衛福部中央健康保險署基隆聯絡辦公室、全家便利商店正港店、基隆慶安宮、光南大批發基隆店、蝦皮店到店信二店、沐果咖啡、統一超商德信門市、全家便利商店東信店」。

中央疫情指揮中心表示，今日新增之442例本土病例，個案分佈為新北市（143例），臺北市（95例），桃園市（41例），基隆市（39例），高雄市（38例），花蓮縣（24例），屏東縣（14例），宜蘭縣（10例），嘉義縣（9例），新竹縣（8例），臺中市（7例），臺南市（6例），彰化縣（3例），苗栗縣（2例），新竹市、雲林縣及嘉義市（各1例）；相關疫情調查持續進行中。

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▲▼4月9日確診足跡圖。（圖／基隆市政府提供，下同）

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