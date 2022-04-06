「愛心篩檢」揪社區隱性感染確診個案　林右昌：馬上就看到成果

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

中央疫情指揮中心6日公布國內本土病例新增281例，其中基隆新增26例；基隆市政府今日舉行疫情記者會，市長林右昌針對疫情說明，目前居家隔離人數2273人、自主健康管理283人；全市社區篩檢站也持續進行。

今天CDC公布與基隆相關的案例有26例，林右昌依序說明，小吃店群聚衍生相關有3例：案25013、25021、25123；中正區某工地衍生相關8例：案25014、25015、25122、25209、25210、25211、25212、25213；教會群聚衍生相關4例：案25018、25022、25126、25214；物流群聚衍生相關3例：案25124、25125、25215；二信中學衍生相關1例：案25019；崇右科大衍生相關1例：案25052；房仲群聚衍生相關2例：25016、25017；暖暖某麵店群聚衍生相關1例：案25127；案25208與24548有中正路梁社漢排骨店的重疊足跡，在匡列居隔中採檢確診，感染源待釐清2例：案25020、25216。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林右昌針對疫情狀況說明，首先是在小吃店相關的部分有3例，都是在匡列名單中，案25013是24583的接觸者（萬壽山早起會）；案25021與案25129都是和24837在家庭聚會中的接觸者；在中正區某工地相關新增8例，皆在匡列名單中，其中有4例屬於家庭群聚：案25014與案25015是24453的孩子；案25122是24886的弟弟；案25210則是24548的丈夫；有4例都是家庭間的群聚感染：案25212與案25213都是案25122的友人；另有1例案25211，無業，但在該社區活動。

▲4月6日確診個案關聯圖。

教會群聚衍生相關4例，都是匡列居隔期間確診，案25018、案25022與案25126是一家人，與24314是教友接觸；案25214與24586是教友接觸；在物流群聚衍生相關3例，都是在匡列居隔期間陽性確診，也都是職場接觸衍生的家庭群聚：案25124與案25125是夫妻，因先生與案23783有職場接觸，回家傳給太太；案25215則是24302的女兒。

學校的部分有2例，林右昌說明，案25019是二信中學23017的同班同學，在解隔前採檢陽性確診；案25052是崇右影藝科大案24553的室友，在匡列居隔期間確診；與房仲相關的衍伸案有2例：案25016是23378的孩子，在匡列居隔期間身體不適，轉介就醫後PCR陽性確診；另1例案25017是案24837的孩子，也是在匡列居隔間陽性確診。

而5日公布確診足跡相關的暖暖某麵店，今天也有1例新增個案，案25127，他是案23901的家人，在匡列居隔期間確診。另外有2例感染源待釐清，案25020是在5日自行到醫院進行PCR採檢陽性確診，還有1例案25216，無明確接觸史及活動史，目前都持續疫調當中。

林右昌也說明，快篩試劑發送與篩檢回報的狀況，市府以區里人數10%的比例配發快篩試劑，5日仁愛區29里4240劑、6日上午七堵區20里5165劑，都已全部發送完畢，索取狀況非常踴躍。

快篩試劑發送之後，市府也陸續接到快篩陽性的通報，5日共有4例經PCR採檢後確診為陽性，6日上午專線接獲6例通報，經PCR採檢結果有4例陽性、2例陰性；總計在愛心篩檢計畫推動以來，共接獲10例通報，PCR採檢有8例陽性、2例陰性。

林右昌強調，愛心篩檢計畫的執行，有助於找出社區內的不明感染源，從接到快篩陽性通報，到安排防疫計程車載送進行PCR採檢，到採檢報告出爐，平均只要2.5到3小時，讓防疫團隊可以更快速掌握及追蹤，並採取相關的匡列作為，對於疫情控制有很大的助益。

愛心篩檢馬上就看到成果！林右昌說，市府會按照原訂計畫繼續執行，同時也觀察民眾的反應，至於部分民眾反映未能領到篩劑，市府會隨時評估，有必要的話再進一步規劃發放篩劑，最終目的則是希望讓台灣走向國際化，把執行情形作成科學分析，提供中央作為政策規劃的參考。

【更多新聞】

快訊／基隆+26新增23足跡 廟口夜市、麥當勞、幼兒園入列

索取踴躍！基隆愛心篩檢 七堵區5165快篩試劑全數發送

快訊／林右昌第3次PCR結果出爐 4／5零時起解除隔離

基隆市警局24人染疫急召回1200人 中庭急設篩檢站全面採檢PCR

快訊／北海岸死亡車禍！轎車撞擊咖啡店老闆…他噴飛30米傷重不治