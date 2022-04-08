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新北多間宮廟響應防疫　陸續宣布遶境停辦或延期

▲新北多間宮廟響應防疫 陸續宣布遶境停辦或延期。（圖／新北市民政局提供）

▲新北多間宮廟響應防疫，陸續宣布遶境停辦或延期。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

適逢農曆三月媽祖聖誕，各地慶典科儀活動眾多，同時也會吸引眾多信徒共襄盛舉、祈求平安。因全台疫情再次升溫，確診數迭破百例，新北宮廟響應防疫，陸續宣布遶境活動取消或延後辦理，民政局呼籲宗教活動應遵守現行防疫規範，做好防護措施，避免造成群聚感染。

民政局指出，截至昨（7日）止，新北宮廟響應防疫，陸續宣布遶境活動取消或延後辦理計者有19間，其中新北市三峽區「台北紫微天后宮」原訂舉辦北三媽遶境活動，該活動已有20多年歷史，為大型宗教盛事之一。

台北紫微天后宮主任委員劉燕耀表示，停辦2年的北三媽遶境活動原訂於今年4月16日及17日，分別在樹林區及三峽區展開，但因近期疫情日益嚴峻，北三媽慈悲為懷，為避免群聚風險，經由執事人員擲筊請示，活動將延期辦理，俟疫情趨緩後再行決定辦理時間。

此外，取消遶境活動的宮廟包括板橋區深丘福德宮、逢元宮、埔墘福德宮、永和區秀朗福德宮、貢寮區仁和宮、福安廟、烏來區福德宮、瑞芳區勸濟堂、瑞濱深德宮、蕃仔澳天福宮、福龍宮、深坑區慈聖宮、中和區北聖宮、林口區贊天宮；而新店湄洲臺北北后宮、中和廣濟宮、海山宮延、土城三元宮則延後舉行。

民政局長柯慶忠表示，宗教是安定人心的重要力量，尤其媽祖文化更是民間普遍信仰。宮廟辦理遶境活動驅除邪煞，祈求合境平安，雖然是戶外活動，但活動時間長，期間可能會共同飲食，有感染風險，感謝宮廟共體時艱，取消或延後辦理，也配合調整活動空間及動線，或改現場直播，避免人群聚集。

柯慶忠說，市府積極宣導並協助宮廟各項防疫作為，廟內參拜相關防疫措施務必做足，也呼籲宗教團體及民眾配合疫情指揮中心公布的各項防疫規定，遶境活動禁止躦轎腳、搶轎，飲食以盒裝外帶，避免路邊群聚休憩，參與遶境活動者須接種3劑疫苗，並以識別證、衣帽、貼紙等方式識別，確保民眾和工作人員的安全。

民政局提醒，參與活動的信眾們請做好自主健康保護，勤洗手及戴口罩，並與人群保持適度距離，以降低感染風險。同時，鼓勵民眾踴躍接種疫苗，提高群體保護力，相關新北宮廟活動資訊請民眾行前留意各宮廟公告。

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