再逃啊！三峽勇警「騎小綿羊追越野機車」　竊賊倒地痛哭原因曝

記者陳雕文／新北報導

新北市三峽警方7日上午接到報案，有民眾的越野機車被騎走，勇警廖德穎調閱監視器發現車輛在五寮山區，起初在台七乙線發現竊賊，但雙方車輛性能有差距，廖員追丟了，但他鍥而不捨持續追捕，後來在金敏11鄰產業道路看到竊賊，為避免對方再度逃脫，廖員將其車輛撞倒，成功逮人還查獲毒品。

▲▼三峽勇警成功攔截越野機車，竊賊倒地左腳踝骨折，當場痛苦哀號。（圖／記者陳雕文翻攝）

現年28歲的廖德穎帶著滿腔熱血進入警界，並在三峽派出所服務，值勤態度超認真，如果是為民服務，他會頂著中分頭露出最友善的微笑，但如果遇到了犯嫌，會馬上板起臉孔變一個人，成為犯人心中最懼怕的存在。

▲三峽勇警廖德穎。（圖／記者陳雕文翻攝）

從密錄器畫面可見，廖員在產業道路看到52歲陳嫌時，為避免其二度逃脫，廖員當機立斷撞向越野機車側面，陳嫌倒地痛苦哀號，廖員則是施展護身倒法，順勢站起後霸氣喊，「再逃啊！」

支援警力到場後，在陳嫌身上搜出毒品安非他命1小包（毛重3.59公克）及殘渣袋3個。由於陳嫌左腳踝骨折，廖員戒護就醫，經恩主公醫院於7日晚間8時許進行手術，8日深夜零時左右完成，目前意識精神狀況清楚，無生命危險。警方訊後依竊盜、毒品罪將陳嫌送辦。

▲▼三峽勇警成功攔停越野機車，並在竊賊身上查獲毒品。（圖／記者陳雕文翻攝）