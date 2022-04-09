　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

實踐植樹固碳　五河局與鄉親種下1500株台灣原生種樹木

▲水利署第五河川局今天日於北港滯洪池舉辦「植樹固碳 溪手同行」植樹活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港滯洪池用地37公頃，其中水域面積25公頃，有效蓄水量為133萬立方米。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

水利署第五河川局因應全球2050淨零碳排目標，今天(9)日於北港滯洪池舉辦「植樹固碳 溪手同行」植樹活動，邀請立法委員蘇治芬、雲林地檢察署洪家原檢察長、 台糖公司雲嘉區處林明峯經理和嘉義大學李嶸泰副總務長與民眾共同親手種植約1500株台灣原生種樹木，繫起滯洪池周邊的土地環境和文化情感。

北港滯洪池去年第一期工程完工後，立法委員蘇治芬便邀請五河局、建築師共同討論滯洪池周邊綠美化內容，便決議在今年四月春雨後，邀請地方鄉親一起到現場植樹，讓滯洪池兼具防洪、景觀、運動、生態等多功能。

五河局局長莊曜成表示，北港滯洪池用地37公頃，其中水域面積25公頃，有效蓄水量為133萬立方米，有鑑極端氣候，急降雨外，也會有乾旱情況，因此五河局也思考滯洪池的功能，防洪功能外，在缺水時可提供灌溉用，另外園區大量植樹，達到植樹固碳功能。 

立法委員蘇治芬表示，北港滯洪池位在土間厝大排與新街大排2條大排間，遇急降雨、豪大雨時先將水存在滯洪池，待大排的水量負荷少時再排出，去年8月大雨發揮功效。

蘇治芬說，水與環境相容的議題非常重要，所以堅持北港滯洪池要採用柔性工法，透過這一次植樹活動，期待日後這裡成為一座美麗的公園，可以供附近居民、遊客來散步，更期待北港滯洪池未來能昇華成一座小森林，實踐植樹固碳的想法，為地球減碳奉獻一份心力。

▲水利署第五河川局今天日於北港滯洪池舉辦「植樹固碳 溪手同行」植樹活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲水利署第五河川局今天日於北港滯洪池舉辦「植樹固碳 溪手同行」植樹活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►北港武德宮前200人開打！白賓士遭砸退　紫衣男開警車驚呆全場

►Ct值11.6女士官80歲嬤也染疫　已打3劑「無症狀確診」

►斗南火車站前站空間改善　雲林縣府斥資300萬應允年底前改善

►迎接大甲媽！西螺福興宮推疫苗3OK卡　工作人員領取才能入廟



 

►西莎特價了！讓狗狗吃得開心又健康

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
快訊／台中53歲警寢室猝死　妻衝派出所崩潰
55歲美魔女滾床水電工　遭起底是「黑澀會美眉媽媽」
下週變天剩15度！2號颱風生成時間曝光
13縣市「足跡懶人包」曝光！82張圖卡一次看
快訊／台南狼師抓到了！　逃2個月台中落網
宮廟放鞭炮慶功「下秒火竄天際」！　神轎秒焦黑
桃園68處足跡曝光！　饗食天堂、石二鍋、夜市
快訊／本土增442例「分布17縣市」　新北143最多
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

蔡英文總統居隔　過來人林右昌：視訊會議不斷「快變直播主」

台南市安南區民宅火警　破窗滅火無人員受困傷亡

天空好多鯨魚！2022桃園國際風箏節來了　「鯨奇之旅」開跑

汛期防災超前部署　南消第四大隊淹水救災有一套

國小硬式棒球總決賽30強出列　3台東地主隊全晉級

2022全國小學籃球錦標賽　雲林2校女隊分奪冠亞軍

實踐植樹固碳　五河局與鄉親種下1500株台灣原生種樹木

台東慢食節《很潮餐桌》　今明移師成功鎮

2022大鵬灣帆船生活節　吹起遊艇生活風尚

百年樟木枯死　原地重栽「重陽木」延續下棵百年木

豪車違停堵路！消防車過不去　為趕救援直接撞開...駕駛認賠

「給任何大陸人2年破我紀錄」　廖老大霸氣公開美國車涯數據

男惡整Siri幫讀超長備忘錄　轉音唸到快斷氣網瘋實測XD

美國男挑戰「每日生肉實驗」　羊睪丸、牛大腦直接啃下肚

被加進「飆股詐騙群組」！　他狂刷貼圖30秒反制遭踢出

運將「臨停路中」騎士想超車　對向機車閃避不及撞成一團！

EXO出道十週年！一起回憶青春～　張藝興發歌：是結束也是新開始

劉畊宏夫婦直播做運動 疑激凸遭禁播...穿羽絨服自保

未成年懷孕！貓爸是誰不知道 5個月虎斑照出3胎...愛媽嚇壞

議員戴寧奔喪「送別亡父」　淚崩哭喊：爸爸我會堅強

蔡英文總統居隔　過來人林右昌：視訊會議不斷「快變直播主」

台南市安南區民宅火警　破窗滅火無人員受困傷亡

天空好多鯨魚！2022桃園國際風箏節來了　「鯨奇之旅」開跑

汛期防災超前部署　南消第四大隊淹水救災有一套

國小硬式棒球總決賽30強出列　3台東地主隊全晉級

2022全國小學籃球錦標賽　雲林2校女隊分奪冠亞軍

實踐植樹固碳　五河局與鄉親種下1500株台灣原生種樹木

台東慢食節《很潮餐桌》　今明移師成功鎮

2022大鵬灣帆船生活節　吹起遊艇生活風尚

百年樟木枯死　原地重栽「重陽木」延續下棵百年木

快訊／台中53歲警寢室猝死！妻打電話沒人接　衝派出所崩潰

蔡英文總統居隔　過來人林右昌：視訊會議不斷「快變直播主」

本土最狂助攻王來了　林韋翰主場首秀狂飆16助攻大喊爽

1現象害的！五星飯店「排人龍等入住」　10年員工嘆：掃不出來

休旅疑右側超車撞違停賓士　180度翻肚躺地駕駛幸僅擦挫傷

台南市安南區民宅火警　破窗滅火無人員受困傷亡

山藥是澱粉！一圖看10種偽蔬菜　營養師嘆「別被騙」：熱量飆4倍

福特「小改款Kuga」最新諜照曝光　車頭清楚樣貌、臨近上市階段

以為要出去玩嗨炸！　小白犬認出「地獄風景」變臉：快...快迴轉

「民進黨快開除他啦！」　周玉蔻怒轟焦糖：沒道德倫理

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

地方熱門新聞

媽祖起駕　地瓜球雪乳闆娘怨「人潮明顯少」

鎮瀾宮媽祖天燈升空　5分鐘墜落信眾嚇壞

即／大甲媽起駕創最速紀錄　馬英九參與扶轎

即／高雄6768戶停電！台電說明了

雲林氣溫最高24度　小學生上課穿羽絨衣...原因曝

大湳水廠水管破裂！桃園12萬用戶降壓停水

玉山八通關驚見台灣黑熊　保育巡查員拍下影像

台東公雞遭性侵身亡！兇手竟是台灣獼猴

基隆愛心篩檢加發1天　明全市157里同步發放

鎮瀾宮「雨水媽」2度施放天燈祈雨　

南橫「最後一哩路」即將有條件通車

獨子車禍喪命　母將帥氣模樣刺左臂相伴

台南消防母子檔心守護你我的家園

台東翁失蹤2天　他「倒臥田中央」被尋獲

更多熱門

相關新聞

北港武德宮前200人開打　紫衣男開警車驚呆全場

北港武德宮前200人開打　紫衣男開警車驚呆全場

許多宮廟在今（9）日進行祈福進香活動，陽光高照也讓年輕人心浮氣躁，雲林北港武德宮前下午發生陣頭在廣場打群架，脫口罩、罵三字經、棍棒滿天飛，現場200人，也有賓士車衝入人群遭砸，勸架、推擠大亂鬥，過程被民眾拍下PO網，警方雖迅速到噴辣椒水勸離，卻發生民眾開警車衝進人群，引起熱議。

Ct值11.6女士官80歲嬤也染疫

Ct值11.6女士官80歲嬤也染疫

百年樟木枯死　原地重栽重陽木再續百年木

百年樟木枯死　原地重栽重陽木再續百年木

雲林縣府300萬　應允改善斗南火車站前站空間

雲林縣府300萬　應允改善斗南火車站前站空間

Ct值11.6女士官媽媽也染疫　確診者台西婚宴跑全場

Ct值11.6女士官媽媽也染疫　確診者台西婚宴跑全場

關鍵字：

水利署第五河川局雲林北港滯洪池立法委員蘇治芬

讀者迴響

熱門新聞

快訊／「本土狂燒+442」再創今年新高！新增1死

跟正妹約砲！3男摸黑爽玩17次　隔天下體摸到屎崩潰

萬丹泥火山噴發　泥漿灌宮廟...恐怖畫面曝！

賣茶妹直播上下走光「起底是大甲媽禮生」！6萬IG搜出

大甲媽剛起駕1小時爆「多人鬥毆」　大甲溪橋驚見格鬥場

街友車震人妻被毆變網紅！獲贈豪宅爽搭私人機

北港武德宮前200人開打　紫衣男開警車驚呆全場

即／台北內湖驚傳火警！居民受困警消急搶救

本土超過50人打3劑染疫！高端突破性感染最少

即／桃園龜山某科技大廠爆移工群聚！鄭文燦證實了

不愛愛「6種可怕後果」曝光！研究：腦袋會變遲鈍

Mazda不叫馬自達、正確為松田

本土增442例「分布17縣市」！新北143最多

廖老大兒超正女友爆整型！本人親回應

不是隱藏版！清心最頂飲料「網友狂推它」

更多

最夯影音

更多
豪車違停堵路！消防車過不去　為趕救援直接撞開...駕駛認賠

豪車違停堵路！消防車過不去　為趕救援直接撞開...駕駛認賠
「給任何大陸人2年破我紀錄」　廖老大霸氣公開美國車涯數據

「給任何大陸人2年破我紀錄」　廖老大霸氣公開美國車涯數據

男惡整Siri幫讀超長備忘錄　轉音唸到快斷氣網瘋實測XD

男惡整Siri幫讀超長備忘錄　轉音唸到快斷氣網瘋實測XD

美國男挑戰「每日生肉實驗」　羊睪丸、牛大腦直接啃下肚

美國男挑戰「每日生肉實驗」　羊睪丸、牛大腦直接啃下肚

被加進「飆股詐騙群組」！　他狂刷貼圖30秒反制遭踢出

被加進「飆股詐騙群組」！　他狂刷貼圖30秒反制遭踢出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面