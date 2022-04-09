實踐植樹固碳　五河局與鄉親種下1500株台灣原生種樹木

▲北港滯洪池用地37公頃，其中水域面積25公頃，有效蓄水量為133萬立方米。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

水利署第五河川局因應全球2050淨零碳排目標，今天(9)日於北港滯洪池舉辦「植樹固碳 溪手同行」植樹活動，邀請立法委員蘇治芬、雲林地檢察署洪家原檢察長、 台糖公司雲嘉區處林明峯經理和嘉義大學李嶸泰副總務長與民眾共同親手種植約1500株台灣原生種樹木，繫起滯洪池周邊的土地環境和文化情感。

北港滯洪池去年第一期工程完工後，立法委員蘇治芬便邀請五河局、建築師共同討論滯洪池周邊綠美化內容，便決議在今年四月春雨後，邀請地方鄉親一起到現場植樹，讓滯洪池兼具防洪、景觀、運動、生態等多功能。

五河局局長莊曜成表示，北港滯洪池用地37公頃，其中水域面積25公頃，有效蓄水量為133萬立方米，有鑑極端氣候，急降雨外，也會有乾旱情況，因此五河局也思考滯洪池的功能，防洪功能外，在缺水時可提供灌溉用，另外園區大量植樹，達到植樹固碳功能。

立法委員蘇治芬表示，北港滯洪池位在土間厝大排與新街大排2條大排間，遇急降雨、豪大雨時先將水存在滯洪池，待大排的水量負荷少時再排出，去年8月大雨發揮功效。

蘇治芬說，水與環境相容的議題非常重要，所以堅持北港滯洪池要採用柔性工法，透過這一次植樹活動，期待日後這裡成為一座美麗的公園，可以供附近居民、遊客來散步，更期待北港滯洪池未來能昇華成一座小森林，實踐植樹固碳的想法，為地球減碳奉獻一份心力。

▲水利署第五河川局今天日於北港滯洪池舉辦「植樹固碳 溪手同行」植樹活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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