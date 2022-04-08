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Ct值11.6女士官媽媽也染疫！確診者台西婚宴跑全場　急匡145人

▲雲林縣政府今日召開線上直播疫情說明會，公布雲林今日確診三例個案情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府今日召開線上直播疫情說明會，公布雲林今日確診三例個案情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今（8）日召開線上直播疫情說明會，縣長張麗善公布雲林今日確診三例個案情況，居北港鎮案26255為女士官母親、居虎尾鎮案26256、案26257維多利亞雙語中小學女學生。衛生局長曾春美說明，案26255匡列居家隔離後才陰轉陽，無須擔心社區感染狀況；案26256、案26257為學生足跡也相當單純。

衛生局長曾春美說明案26256、26257公共場所活動史，4月1日曾至學校；4月2、3日前往新北市外公家探親，3日傍晚返回雲林住家；4月4、5日在家中；4月6日到校上課；4月7日因外公(案25858)確診，由家人一同前往醫院進行PCR採檢，呈陽性確診，案26256為Ct值20.20、案26257為Ct值17.00。因案所匡列居家隔離為94人。

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▲雲林縣政府今日召開線上直播疫情說明會，公布雲林今日確診三例個案情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府今日公布縣內確診人數。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

另案26255為日前公布案25350女士官母親，4月6日因女兒確診，Ct值僅11.6，遭匡列為居家隔離採檢陰性，4月7日有發燒症狀，由防疫人員安排前往採檢，4月7日採檢PCR結果陽性Ct值27.30，即安排於醫院隔離治療。 

雲林縣長張麗善說明，維多利亞雙語中小學因2名學童確診，全校1293學生進行PCR，預定明天進入校園實施；揚子中學1254位約今日下午5點才能完全知道結果，崙背鄉東明國中因為學生與家長參與喜宴被匡列，進行預防性停課一日；斗六家商進修部學生與揚子中學確診學生有接觸，進行預防性停課一日。張麗善呼籲，12以下孩童上未施打疫苗，12歲至17歲僅打兩劑，務必減少移動。

▲雲林縣政府今日召開線上直播疫情說明會，公布雲林今日確診三例個案情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣今日停課情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

教育處長邱孝文說明，目前雲林縣校園防疫措施加嚴，如有一名學生確診需全校停課10天，一個鄉鎮中有三分之一學校停課，則該鄉鎮即全部學校同步停課；預防性停課部分，有學生遭匡列居家隔離採1至3天停課。

古坑國中有學生遭匡列居家隔離因採檢尚未完成，所以今日天停課一天；維多利亞雙語中小學因2名學生PCR採檢陽性，全校停課10天至4月17日；斗六家商進修部一名學生匡列居家隔離，預防性停課一天；崙背國中與東明國中都有學生被匡列居家隔離也都預防性停課一天。

▲雲林縣新增3例本土確診個案「案26255（北港鎮）、案26256（虎尾鎮）、案26257（虎尾鎮）」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣今日新增確診3例確診個案說明。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局長曾春美補充說明，昨日公佈案25443（高雄市）曾至雲林轄區足跡部分，該案曾前往台西五條港參加喜宴，因其身份為婚禮攝影師，且當天跑全場危險性相對較高，故總共匡列145人，其中在雲林縣有36位均發出居家隔離通知並已安排採檢。

▲雲林縣政府今日召開線上直播疫情說明會，公布雲林今日確診三例個案情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲案26256、案26257為小學生足跡也相對單純。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

最後縣長張麗善列出重點提醒 ，因疫情不斷升溫，考量繞境遊行類活動通常人多擁擠、難與不特定人士保持距離，為減低對近期疫情可能造成之影響，防疫措施如下：
1. 不開放進入校園:宗教活動如進香、繞境不開放進入校園(含不提供廁所、洗手臺...)。
2. 提報防疫計畫書:進香、繞境及活動超過500人以上，應提報防疫計畫書經縣府核准。
3. 提供盒裝餐點:餐點勿現場包裝，並提供盒、碗密封包裝餐點為原則。
4. 應接種三劑疫苗:參與繞境、進香活動必須完成3劑疫苗接種，持接種紀錄向主辦單位登記。
5.不鑽轎腳、不搶轎。

▲雲林縣政府今日召開線上直播疫情說明會，公布雲林今日確診三例個案情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲4月2、3日案曾至雲林、參與五條港餐廳喜宴之案25443在婚禮中擔任攝影，衛生局因此擴大匡列145人。（圖／記者蔡佩旻翻攝

▲雲林縣政府今日召開線上直播疫情說明會，公布雲林今日確診三例個案情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲案26256確診資料。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府今日召開線上直播疫情說明會，公布雲林今日確診三例個案情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲案26257確診資料。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府今日召開線上直播疫情說明會，公布雲林今日確診三例個案情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲案26255確診資料。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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