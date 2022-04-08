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斗南火車站前站空間改善　雲林縣府斥資300萬應允年底前改善

▲斗南火車站前站車道空間不足，民眾接送上下車後，車輛迴轉空間極窄。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今日縣長張麗善在縣府工務處、城鄉發展處團隊陪同與斗南鎮長沈暉勛、縣議員蔡東富等人到現場現勘，允諾年底前打開斗南火車站門面。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗南火車站跨站式站房在2020年9月啟用後，鄉親希冀藉由其串接，促進東西站周邊發展、增進商業空間，但接連接獲民眾反映站前空間及接送動線相當不便。今(8)日縣長張麗善在縣府工務處、城鄉發展處團隊陪同與斗南鎮長沈暉勛、縣議員蔡東富等人到現場現勘，編列近300萬預算，打開斗南火車站門面。

斗南鎮長沈暉勛指出，斗南火車站廣場原為私人停車場，經過公所長期與業主溝通，考量斗南的進步與未來，業者終於同意將停車場後移，未來希望可以讓斗南火車站南北倉庫群串聯，顧好門面，讓車站周邊環境越來越完善。

▲斗南火車站前站車道空間不足，民眾接送上下車後，車輛迴轉空間極窄。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗南火車站前站車道空間不足，民眾接送上下車後，車輛迴轉空間極窄。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，針對民眾反映之站前動線及廣場規劃需求，縣府將積極協助。期藉由站前廣場重新規劃並配置計程車排班區，優化斗南火車站新站門面、方便民眾轉乘，亦可以直接串接倉庫群，不論是現在已成為全民活動休憩之倉庫前廣場，或是7、8號倉庫青創基地、9號倉庫親子館、 10號倉庫斗南社會福利服務中心等，提供縣民及遊客逛街、吃飯、運動、散步或休閒等多功能使用空間。

▲斗南火車站前站車道空間不足，民眾接送上下車後，車輛迴轉空間極窄。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲經過斗南鎮公所長期與私人停車場溝通，業者終於同意將停車場後移。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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