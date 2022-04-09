百年樟木枯死　原地重栽「重陽木」延續下棵百年木

▲虎尾鎮安溪里原有百年老樹樟樹枯死，經多方找尋下，覓得此棵茄苳樹適合該地，期能成為下個百年樹木。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾鎮安溪里原有一棵百年老樹樟樹為縣政府列管，長年聳立於市溪路南營廟旁綠意盎然，但在2020年10月至11月間發現該樟樹枝條急速枯萎及落葉，縣政府聘請樹木醫生經診斷為罹患樹木褐根病，積極投入搶救行動仍不幸枯死。當地民眾希望能原地再栽植樹木，因此找到一棵適合的茄苳樹，傳承紀念老樹延續。

農業處代理處長蔡耿宇說明，在移植此株茄苳樹之前，原本樟樹是因罹患樹木褐根病而枯死，雖然已清除樹幹及樹根殘體，但土壤中仍可能有病原菌，所以縣府於去年8至9月間委請台灣大學植物醫學中心進行土壤棲地褐根病菌消毒作業，另外所植茄苳樹也於去年7月先行斷根處裡，於3月20吉日移植完成。

雲林縣長張麗善表示，當地里長村民為延續百年老樹精神，希望能於原地再重新栽植樹木，經里長、社區發展協會委員及陳俊龍議員等人多方努力之下，才找到這棵茄苳樹，而茄苳樹又有一個常見的別名叫「重陽木」，樹如其名，它也是很長壽的樹種，相信此株茄苳樹在地方居民悉心照料之下，未來會接續老樟樹而成為新的百年老樹。

▲虎尾鎮安溪里原有百年老樹樟樹枯死，經多方找尋下，覓得此棵茄苳樹適合該地，期能成為下個百年樹木。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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