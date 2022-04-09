Ct值11.6女士官80歲嬤也染疫　已打3劑「無症狀確診」

▲衛生局長曾春美表示，案26783確診CT值為29.5，經疫調目前匡列相關需居家隔離有26人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠狀病毒單日確診數又創今年新高，中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增442例本土病例。其中雲林縣新增一例，案26783是日前曾公布的案25350女士官的外婆、昨日公佈的案26255的母親。衛生局長曾春美表示，今日確診案26783是因為與新北市的孫子案25947一起用餐被隔離，已打三劑為無症狀確診。

案26783年約80歲居住北港鎮，衛生局指出，案25350女士官與母親案26255同住，案26255平時會去母親案26783家中幫忙作生意，清明節連假時新北市的案25947也來到北港住在女士官家中，掃墓後與奶奶案26783共同用餐，因昨案25947確診才遭匡列居家隔離，經採檢呈陽性今日確診，已收治醫院治療。

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▲雲林＋1確診案26783關係圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

衛生局長曾春美表示，案26783確診Ct值為29.5，經疫調目前匡列相關需居家隔離有26人，該案已打3劑疫苗，採檢結果陽性時身體並無不適，為無症狀確診，其50多歲女兒案26255沒打疫苗，不適症狀則較明顯，呼籲還沒打疫苗民眾儘快前往接種。

▲雲林＋1確診案26783關係圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）