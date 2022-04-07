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迎接大甲媽！西螺福興宮推疫苗3OK卡　工作人員領取才能入廟

▲雲林縣政府民眾處副處長陳良駿呼籲，參加遶境、進香等活動民眾，配合政府防疫政策，要，做好防疫措施。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林西螺福興宮是大甲鎮瀾宮大甲媽祖進香團唯一去程、回鑾，大甲媽鑾轎駐駕廟宇。（圖／資料照／記者蔡佩旻攝）

記者李政遠／雲林報導

台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動，將於明(8)日晚間正式起駕，沿途經過台中、彰化、雲林、嘉義共4個縣市，10日進入雲林縣西螺福興宮太平媽廟駐駕，西螺各廟宇出動文武陣頭迎駕，國內疫情升溫，配合政府防疫政策，西螺福興宮推出太平媽疫苗3OK卡，迎駕工作人員及文武陣頭團隊都要完成3劑疫苗注射，造冊登記領取。

大甲鎮瀾宮媽祖鑾駕將於10日進入西螺遶境，晚間駐駕西螺福興宮太平媽祖廟，預期1、20萬香燈腳追隨媽祖鑾轎一路南下，適逢假日民眾爭睹鑾轎，將市區街道，西螺福興宮內外祈福信眾萬頭攢動，擠得水洩不通。

▲西螺福興宮推出太平媽疫苗3OK卡，迎駕工作人員及文武陣頭團隊都要完成3劑疫苗注射，造冊登記領取。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺福興宮推出太平媽疫苗3OK卡，迎駕工作人員及文武陣頭團隊都要完成3劑疫苗注射，造冊登記領取。（圖／西螺福興宮提供）

國內新冠狀病毒病疫情升溫，西螺福興宮配合政府防疫措施，推出太平媽疫苗3OK卡供迎駕陣頭工作人員，打滿三劑團隊照冊兌換，未持有大甲媽、太平媽疫苗3OK卡信眾將無法進入廟內上香祈福。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，因應防疫政策及迎接大甲媽信徒兼顧之下，董事會決定，廟內一到三樓各神殿不開放一般進香信眾席地而睡及休憩，二、三樓因整修，不開放民眾上三樓參拜，派員勸導未施打三劑信眾，在廟埕參拜不入廟祈福，引導進香信眾到中央市場休息，進入市場者需掃QRcode實名制，完成三劑者，各團隊、工作人員自行造冊，換發太平媽疫苗3OK卡識別證件，呼籲信眾配合相關防疫規定。

雲林縣長張麗善表示，宗教祈安繞境不只是大甲媽祖再來還會有白沙屯媽祖，為避免引起家長恐慌，所以禁止民眾進入到校園，相對做了配套措施，針對遶境行經路線，找尋空曠空間設置流動廁所及洗手台，讓大家做好清消極方便，不用進入校園，也不要到民宅去借廁所，上述措施將於這兩天會完成。

▲雲林縣政府民眾處副處長陳良駿呼籲，參加遶境、進香等活動民眾，配合政府防疫政策，要，做好防疫措施。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2019年白沙屯媽祖遶境駐駕西螺福興宮，上千名西螺鄉親特地前望朝聖祈福。（圖／資料照／記者蔡佩旻攝）
 

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