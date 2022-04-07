雙北重回Omicron重點疫區！醫見1點憂心：病毒滲漏在台北特別嚴重

▲雙北重回Omicron BA.2疫情的重點區域。（圖／記者李毓康攝）



記者崔子柔／綜合報導

4月以來每天本土新增病例破百，昨（6）日更一口氣來到281例逼近300大關，常對疫情發表評論的名醫沈政男指出，雙北如今再度成為Omicron BA.2疫情的重點區域，跟去年5月一樣，「歷史又要重演了嗎？」

沈政男昨晚在臉書發文表示，他在去年就建議疫調必須當成雙北的防疫重點，現在他一樣這麼認為，但也必須考量量能，超過就只能「簡化」，但重要的概念是，「疫調是防止Omicron水銀瀉地的最好方法，也是成本效益最高，否則等到擴散出去，要圍堵就更加費力」。

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沈政男提到，疫調要有模型估算才能決定「簡化」的程度，但台灣還沒有人做得出來，眼看台北已經隔離3千多名接觸者，房間吃緊，他認為「匡列採檢，越大圈越好！隔離，則須視空間量能而定」。

台北市昨日新增45例，其中有19例感染源不明，沈政男憂心，「這是怎麼回事？我的解釋是：境外病毒滲漏，在台北市特別嚴重」，而近日台北社區篩檢，也只抓到2例陽性，代表社區大體仍是乾淨，和新北的狀況不同。

對於雙北接下來必須面對的狀況，沈政男認為，「病毒在社區多點滲漏，造成不少小群聚，然後偶而爆出一個複雜群聚。這時，就看能不能給予壓制，讓Rt壓到接近1，那麼新增就不會一直增加，否則，如果Rt值依然是2，或更高，那麼三天就會加倍，很快就會出現天文數字」，要達到Rt值接近1，除了靠疫調圍堵，還要選擇性加強防疫，「把新增壓到可以疫調，而且不必動用『居家療養』，才能控制疫情！否則，只要Rt明顯大於1，總有一天會成千上萬」。

沈政男指出，香港在2月初新增百餘例，疫情呈現指數型成長只花了10天左右，所以接下來幾天是觀察重點，而香港有進行防疫舉措、打疫苗、社區篩檢，但仍大爆發的原因，就是過早放棄疫調，「當疫調量能被超越，Omicron如水銀瀉地，你就攔不住了」。