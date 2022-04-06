一張圖看台北市「與病毒共存」　柯文哲曝新戰術：大家要面對事實

記者趙蔡州／綜合報導

台灣本土疫情持續升溫，台北市長柯文哲6日在防疫記者會上表示，現在的問題不是要共存或清零了，如何與病毒共存已經是必要的選項，繼續用清零戰術已經玩不下去，他晚間再次在臉書強調，「面對事實，台北市要改變戰術」、「無論喜不喜歡，事實是：我們正在與病毒共存，請做好準備」。

▲柯文哲在臉書表示「面對事實，台北市要改變戰術，準備好與病毒共存」。（圖／柯文哲臉書）

柯文哲6日晚間7時許在臉書表示，從2月到現在，每日入境的確診者都在數十到百餘人上下，從放寬邊境管制的那一天起，社區感染已經是無法避免的事實，「與病毒共存的問題，不是WHEN，而是HOW？台灣要如何與病毒共存」、「面對事實，台北市要改變戰術，準備好與病毒共存」。

他說，台灣過去一直用清零戰術，所以不僅匡列第一圈接觸者，還會擴大匡列第二圈、第三圈，如今每日確診者快速增加，居家隔離人數從幾百人跳到3535人，「今早同仁緊張地告訴我，居家隔離的旅館已不夠用，現在的疫調戰術必須採用80/20法則，以最快速度圈住第一圈，盡快截斷傳播鏈，不再追求清零」。

他透露，台北市公衛體系也會重新戰略編組，重症者送ICU加護病房，各醫院的急性病房5%要轉成防疫專責病房，收治確診且症狀嚴重患者，確診但症狀輕微就送加強版防疫專責旅館，被匡列隔離者只要能做到一人一室，就盡量在家隔離，減少居家隔離防疫旅館的需要量，「無論喜不喜歡，事實是『我們正在與病毒共存』，請做好準備」。

▲台北市新公衛策略。（圖／台北市府提供）

柯文哲6日在防疫記者會上表示，從過年到現在，境外移入大概是幾千例，自己也認為台灣不可能永遠鎖國，邊境終究要打開，所以每天上百確診案例進來，清零戰術就不可能成功，不管是送到防疫旅館還是醫院，時間久了還是會破口，與病毒共存一定會發生，所以現在的問題是如何共存，而不是要選清零還是共存。

柯文哲指出，居家隔離的旅館已經不夠用，與病毒共存是一個必要的選項，應該以此為基準調整戰術，現在的問題是如何與病毒共存，「大家一開始都高來高去，現在就明白講，答案就是現在要思考如何與病毒共存，如果繼續用清零戰術，隔離人數不得了、玩不下去」。

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