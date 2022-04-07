居家隔離鬆綁6大QA一次看　住雅房「在家隔離」2重點曝

記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情指揮中心6日宣布放寬居家隔離，最新規範包含一人一室、同戶可居家隔離、清消可共用衛浴、境外移入不適用、加強衛教與清消等5大原則。但雅房住客、學校宿舍是否也適用，《ETtoday新聞雲》整理出以下6大QA供民眾參考。

▲居家隔離措施自6日起放寬。（圖／指揮中心提供）

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即日起放寬的居家隔離規定如下：

一、居家隔離維持以「一人一室」（含單獨房間及衛浴）為原則。

二、倘能遵守居家隔離相關規定，且每次使用浴廁後均能適當清消，則可於不含獨立衛浴設備之個人專用房間隔離。

三、倘家戶中所有同住者皆為隔離者，可同戶隔離。

四、入境者於檢疫期間轉為隔離身分者，以於原檢疫地點隔離至期滿為原則，惟為降低風險，建議不適用前述一至三項規範。

五、請各地方政府加強衛教居家隔離者及同家戶之同住者落實相關防疫措施及清消方式，以確保國人健康。

▲我國已連續6天本土確診超過100例，6日更是爆出281例本土確診。（資料照／記者李毓康攝）

不過，居家隔離和在家隔離有什麼不同，什麼時候適用，《ETtoday新聞雲》整理出以下6大QA，供民眾解惑。

Q1：居家隔離和在家隔離有什麼不同？

A1：確診者的密切接觸者必須居家隔離10天，可前往防疫旅館、集中檢疫所或在家進行，所謂的在家隔離其實也是居家隔離的一種。

Q2：若居住地點為雅房，是否可以在家居隔？

A2：指揮中心發言人莊人祥曾表示，如果是住在雅房被隔離者，首先要跟同住者保持一定的距離、戴好口罩，其次，若要上廁所、洗澡，使用過後請適當清潔消毒，就可以了。

Q3：如何算是適當清潔消毒？

A3：美國國家衛生研究院建議，接觸頻繁的地方包含門把、桌椅、扶手、開關、手機、電腦等等，小範圍的部分民眾可以使用肥皂、酒精進行消毒，大範圍的部分則可使用稀釋漂白水，但不論是使用哪一種，都要靜置一段時間才能達到殺菌效果。

若是使用酒精，至少要靜置15秒；如果是較大面積的消毒，最好靜置至少20分鐘。若是使用漂白水，建議至少靜置5到10分鐘，浸泡消毒的話至少需要30分鐘。

Q4：學校宿舍是否適用放寬的新規定？

A4：不建議。根據衛福部疾管署公告，可作為隔離處所的宿舍應備有獨立隔離房間，至少設置一間獨立隔離房間（一人一室，獨立衛浴設備為宜）。

Q5：從國外返台，到底是要居家檢疫還是居家隔離？

A5：若是從國外入境者都須進行居家檢疫；如果同班機旅客有人確診，被匡列為密切接觸者就要進行居家隔離。不論是居家檢疫還是居家隔離，目前的隔離天數都是10天。

Q6：入境檢疫以一人一戶為原則，若在入境10天內提前解除隔離，改為居家隔離，是否可以與他人同住或改為一人一室？

A6：不可。指揮中心副指揮官陳宗彥曾表示，一人一戶必須具備3項條件，分別為獨立門牌和地址、獨立對外出入口（不可與非居檢者生活範圍相通）、檢疫期間屋內沒有其他非居檢者，若無法落實，則須入住防疫旅館。