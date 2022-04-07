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減災防疫2條件　專家曝「全台每千人才一份藥」不夠用

記者黃翊婷／綜合報導

台灣昨日（6日）一口氣增加281例本土病例，到底要清零還是與病毒共存，總統蔡英文表示，台灣的防疫策略應該持續以「減災」為目標。外界推測減災等於減死，台大兒童醫院院長、感染科權威黃立民坦言，減災最基本的條件就是打疫苗、備藥物，若藥物數量不足恐怕難以達標，國內目前平均1000人才能分到一份藥，最少應該要準備到100萬份。

▲基隆市2個案台南活動足跡，劉家粽子、二牛牛肉湯、雞肉飯、小北百貨…都清消，衛生局請民眾快去打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲全台疫情多點爆發，6日一口氣新增281例本土個案，直逼300例大關。（資料照／記者林悅翻攝）

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關於台灣的防疫策略究竟是要追求清零，還是選擇與病毒共存，總統蔡英文6日親自解答，國內疫苗覆蓋率第一劑超過83％，第二劑超過78％，第三劑也已經超過51％，而Omicron病毒株以輕症、無症狀為主並快速傳播，台灣的防疫策略應該持續以「減災」為目標，而非全面的清零，更不是放任病毒肆虐式的「與病毒共存」，而是有效的疫情控管，現階段所設定的目標就是「重症求清零、有效管控輕症」。

根據《聯合新聞網》報導，外界猜測所謂的減災就是減少死亡病例，台大兒童醫院院長、感染科權威黃立民表示，想要達到減災的目標最基本就要做到打疫苗、備藥物，讓高風險族群在輕症階段服藥，預防引發重症，但我國目前共有2萬3500人份的抗病毒藥物，相當於平均1000人才能分到一份，若要減災，這樣的藥物數量是不夠的，最少應該準備到100萬人份的藥物，也就是要占總人口數的百分之5。

▲▼先前被用來治療新冠肺炎的藥物瑞德西韋。（圖／達志影像）

▲瑞德西韋是治療新冠肺炎的藥物之一。（圖／達志影像）

感染科權威、中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬指出，未來每一天的確診者數量應該會更多，不過，這波疫情與去年5月的本土疫情不同，Omicron傳染力更強，但高達99％以上屬於輕症，現階段的重點應該是確保醫療量能，以及減少重症個案。

指揮官陳時中也強調，「疫情高峰還沒到。」有感染科專家分析，依照歐洲過去疫情，大概半個月到一個月就會達到高峰，約3個月後平穩下來；反觀台灣，陳時中認為，「那是以往已經有疫情時候的進程，目前高峰可能更快，台灣剛開始而已，值得我們繼續觀察。」

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