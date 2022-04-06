李文亮翻版！女主播搶先警告1區防疫「原因不能說」　慘遭停職

▲朱霞在直播上回應網友疫情最新情況，警告皇姑區居民要非常小心，結果惹禍上身。（圖／翻攝微博清泉Talk）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸COVID-19疫情爆發，遼寧電視台《都市頻道》知名主播朱霞，因為日前透過個人帳號直播，警告瀋陽市皇姑區居民「疫情不容樂觀」，但「原因不能說」，結果竟被以「涉疫不當言論，造成社會不良影響」為由，遭到電視台停職，個人帳號也停止更新，消息一出引起微博網友熱議，「別忘了李文亮」。

綜合《中國播音主持網》、《搜狐》等陸媒報導，朱霞3月30日透過180萬追蹤的個人網路直播平台帳號「我是朱霞」直播，被網友問到瀋陽皇姑區的防疫情況時，她說最近一定要非常小心，居民要做好個人防護，「因為有些原因不能說」。她接著語重心長地表示，「你們請聽我說，聽我說，我說不出為何，緣故和原因。你們聽我的話就對了」，再三要求皇姑區的居民要多加小心，「明白嗎」？之後幾天內皇姑區也確實因為疫情升溫，實施全面封閉管控。

事實上朱霞直播前的3月27日，瀋陽新增70例確診案例，皇姑區占最多共29例，皇姑區當局在4月3日，還要求全區全員核酸檢測，如今瀋陽地區疫情還在持續。

朱霞3月30日直播後，遼寧廣播電視集團《都市頻道》於4月1日決定調查處置，根據流傳的文件顯示，朱霞被暫停主持和採訪等各項工作，並免除朱霞頻道播音管理部負責人的職務，同時通報此事予以批評，還暫停朱霞新媒體帳號的更新。

文件表示，遼寧台是省委和省政府的喉舌，主持人和播音員的言行除了個人形象以外，「更代表黨的媒體形象」，集團黨委還藉這次事件警告相關人員，「引以為戒」。

事件引起微博網友熱議，「有什麼是不能讓民眾知道的」、「敢說實話的人結局都不太好，顛倒黑白的社會」、「所有說真話的正常人都被當成『不正常人』處理掉了」、「好人難當」。

還有人想起2019、2020年李文亮的「吹哨人」事件，「還記得李文亮嗎？3年了，什麼都變了，也什麼都沒變」、「朱霞這不跟李文亮是一個處置套路嗎」？