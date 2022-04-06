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不斷更新／校園疫情連爆　全台13縣市99校今停課防疫

▲▼海山國小有1名學生確診，該校今（31日）上午宣布，該班級從今起到4月10日停課，預計於4月11日復課，並針對師生及相關人員匡列採檢。（圖／記者許靖騏攝）

▲疫情延燒進入校園，全台多所學校停課。（圖／記者許靖騏攝）

生活中心／台北報導

清明4天連假結束，但疫情持續延燒，國內已連續5天本土確診超過100例，其中包括不少學生或教師確診，今天許多學校仍持續停課防疫。根據教育部最新統計，截至昨晚10點為止，全台共有99校通報今天停課，分布在新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣等13縣市。

停課學校中，涵蓋了幼兒園6所、國小38校、國中11校、高中職15校、大專校院29校，依師生染疫狀況不同，採全校停課、部分班級科系停課、或改成線上教學。

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《ETtoday新聞雲》彙整各縣市停課資訊，由於部分縣市未公布詳細停課學校名單，目前已知停課資訊不斷更新如下：

【基隆市】

經國管理暨健康學院

校內有3名學生確診，全校遠距教學至4月10日。

崇右影藝科技大學

因2名學生確診，原宣布從3月31日到4月10日全面啟動遠距教學，3日再增14例確診，停課延長至4月18日。

南榮國中

因有1名學生確診，校方在官網公告，確診個案班級停課10天（自3月30日起至4月8日），4月11日復課。

東信國小

校內1名學生確診，該生班級8日復課。

海洋大學

因校內有確診者，校方宣布3月29日起全校課程(含體育課)採用同步或非同步遠距教學至4月10日。

▲▼基隆海洋大學擴大採檢。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆海洋大學擴大採檢。（圖／記者郭世賢翻攝）

【台北市】

關渡國小：

至少2名學生確診，全校停課至4月11日，預計4月12日復課。

東吳大學

東吳大學公告累計2名學生確診，且感染源不同，學校表示全校將改成線上上課，預計4月11日才會復課。

台北市立大學

台北市立大學天母校區有一名學生確診，已匡列45名師生隔離，校方也採取高標準，4月6到8日全校採取遠距教學，預計4月11日恢復實體授課。

台北商業大學

台北商業大學3月29日曾公布該校體育室主任確診，北商大3月31日宣布，為避免連假過後易發生感染之高風險，該校採取預防性措施，從4月7日至4月10日全校各學制學生無須到校，全面採預防性遠距教學；後續若無特殊情況，4月11日起恢復實體授課。

中國科技大學

有1名生確診，相關班級改遠距上課到4月10日。

世新大學

2名學生確診，全面停止學生到校上課10天，所有課程在4月11日前，一律改為線上教學。

南港高工

2個班共11名學生、2名老師確診，並全校停止實體上課至11日，自12日起復課。

台北市立大學附小附幼

校方在學校網站公告，因為有一學生確診，從3月29日起到4月7日全校停課10天，預計4月8日復課。

▲▼北市大附小校園。（圖／翻攝學校官網）

▲北市大附小附幼停課至4月7日。（圖／翻攝學校官網）

【新北市】

台灣藝術大學

有師生確診，自4月2日中午12時至4月17日止全校全面線上授課。表演、實作等課程若需彈性調整授課者，得採其他替代方案或延後授課方式進行。

台北大學

有1名學生染疫，校方宣布全校實施預防性線上授課至4月10日，台北校區進修推廣部進修課程比照辦理。

三峽區某國小、國中、高中

一名體育老師確診，延燒同區3間學校，預計停課10天，4月11日復課。

光復國小

有確診個案，2日起停課10天，4月12日復課。

中和區某國小暨幼兒園

有確診個案，2日起停課10天，4月12日復課。

新莊區某國中、土城區某高中、永和區某高中

各有一名學生確診，該班級停課10天，改線上教學。

海山國小

有1名學生確診，該校3月31日上午宣布，該班級從3月31日起到4月10日停課，預計於4月11日復課。

▲▼海山國小有1名學生確診，該校今（31日）上午宣布，該班級從今起到4月10日停課，預計於4月11日復課，並針對師生及相關人員匡列採檢。（圖／記者許靖騏攝）

▲海山國小有1名學生確診，該班級到4月10日停課。（圖／記者許靖騏攝）

【桃園市】

中原大學

全校停課10天(4/1~4/10，4/11復課)。

桃園高中

全校停課10天 (3/30~4/8，4/9復課)。

仁和國小（含附設幼兒園）

全校停課10天(4/1~4/10，4/11復課)。

新坡國小（含附設幼兒園）

全校停課10天(4/1~4/10，4/11復課)。

中壢高商

確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)，其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)。

私立衛理幼兒園

全校停課10天(4/1~4/10，4/11復課)。

私立仁和美語短期補習班(長頸鹿美語)：

停課10天(4/1~4/10，4/11復課)。

私立大英美語文理短期補習班(芝麻街美語)

停課10天(4/1~4/10，4/11復課)。

私立希望城堡幼兒園

確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)，其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)。

中原國小

確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)，其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)。

瑞豐國小（含附設幼兒園）

確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)，其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)。

私立英格斯堡美語數學文理短期補習班

停課10天(4/1~4/10，4/11復課)。

壽山高中

全校停課10天(4/2~4/11，4/12復課)。

龜山國中

全校停課10天(4/2~4/11，4/12復課)。

開南大學

確診者選修課班級師生停課17日(4/2~4/18，4/19復課)，其餘班級維持正常上課。

龍安國小（含附設幼兒園）

全校預防性停課7天(4/1~4/7，4/8復課)。

同德國小及同德非營利幼兒園

全校預防性停課7天(4/2~4/8)。

成功工商

全校停課10天(4/2~4/11，4/12復課)。

經國國中及經國非營利幼兒園

確診者該班級停課10天(4/4～4/13，4/14復課)，其餘師生停課7天(4/4～4/10，4/11復課)。

草漯國中：

確診者該班級停課10天(4/2～4/11，4/12復課)，其餘師生停課7天(4/2～4/8，4/9復課)。

私立勤益文理短期補習班：

停課10天(4/3～4/12，4/13復課)。

私立布蘭達美語文理短期補習班：
停課10天(4/4～4/13，4/14復課)。

▲▼桃園市府校園環境清消。（圖／記者楊淑媛翻攝）
▲桃園市府針對校園環境清消。（圖／記者楊淑媛翻攝）

【新竹市】

關東國小

有一名學童確診，學校停課至4/10。

新科國中

一名教師確診，於4月6日起停課，4月18日復課。

康橋小學

有確診者，於4月6日起停課，4月18日復課。

【新竹縣】

新豐鄉某私立幼兒園

新竹縣衛生局3月31日表示，該幼兒園有一名5歲男童確診，匡列採檢全校師生145人(學童118人、教職員27人)，幼兒園全園停課10天。

國立新竹特教學校

1學生確診，國小部6個班級47名學生、與確診學生同交通車的12名國高中學生均停課10天，4/8恢復到校上課。

◎十興國小：

有2名學童確診，全校停課10天至4月11日。

◎橡樹補習班：

有2名外籍教師確診，停課10天到4月11日。

橡樹幼兒園

今天（6日）預防性停課。

◎興隆國小：

新竹縣衛生局指出，校內有班級傳出學生家長確診，該班6日預防性停課，班上29名師生也會進行採檢。

【高雄市】

◎高師大附小

高雄市3月31日宣布新增2位國小生確診，該國小因同校出現2名確診個案，依規定全校停課10天。

【屏東縣】

美和科技大學

因應本土疫情日趨嚴峻採取預防性措施，採遠距教學至4月8日止，校外班至4月10日止。

屏東大學

該校120人參加台灣祭，3日公告4日起遠距教學至4月10日。

▲ 台灣祭會場擠滿人潮。（圖／記者陳崑福攝）

▲ 台灣祭會場擠滿人潮。（圖／記者陳崑福攝）

【宜蘭縣】

凱旋國小

外聘教師和學童均確診，全校停課10天，4月11日恢復上課。

新生國小

新生國小因有低年級學童確診，全校停課10天，4月11日恢復上課。

山國小

2名學生確診，全校停課至10日，11日復課。

光復國小

2名學生確診，全校停課10天，11日復課。

中山國小

累計2學童確診，全校停課10天，12日復課。

羅東國中

2名代課教師確診，該校宣布3月31日起預防性停課10天，11日復課。

黎明國小

有1名學生確診，個案學生就讀班級停課至11日復課。

宜蘭高中

有1名學生確診，個案學生就讀班級停課至11日復課。

【花蓮縣】

慈濟大學

3月31日晚間宣布有教師確診，1日進行清消、職員改採居家上班，學生也開始遠距離教學，時間至4月10日，11日後視疫情調整。

▲▼花蓮慈濟大學全校課程改採線上授課，整個校園空空蕩蕩。（圖／慈濟大學提供，下同）

▲花蓮慈濟大學。（圖／慈濟大學提供）

【台東縣】

◎關山國小：

台東縣新增確診者的同住家人有2名關山國小的學生，因此關山國小4月6日預防性停課1天，校內實施清潔消毒。

永安國小

台東縣宣布，案23265的小孩於3月30日下午3時緊急通知確診，其就讀的永安國小緊急停課至4月8日。

台東大學

因應本土疫情日趨嚴峻採取預防性措施，採遠距教學至4月7日至10日採遠距教學，11日恢復實體課程。

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