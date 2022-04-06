不斷更新／校園疫情連爆　全台13縣市99校今停課防疫

▲疫情延燒進入校園，全台多所學校停課。（圖／記者許靖騏攝）
生活中心／台北報導
清明4天連假結束，但疫情持續延燒，國內已連續5天本土確診超過100例，其中包括不少學生或教師確診，今天許多學校仍持續停課防疫。根據教育部最新統計，截至昨晚10點為止，全台共有99校通報今天停課，分布在新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣等13縣市。
停課學校中，涵蓋了幼兒園6所、國小38校、國中11校、高中職15校、大專校院29校，依師生染疫狀況不同，採全校停課、部分班級科系停課、或改成線上教學。
《ETtoday新聞雲》彙整各縣市停課資訊，由於部分縣市未公布詳細停課學校名單，目前已知停課資訊不斷更新如下：
【基隆市】
◎經國管理暨健康學院：
校內有3名學生確診，全校遠距教學至4月10日。
◎崇右影藝科技大學：
因2名學生確診，原宣布從3月31日到4月10日全面啟動遠距教學，3日再增14例確診，停課延長至4月18日。
◎南榮國中：
因有1名學生確診，校方在官網公告，確診個案班級停課10天（自3月30日起至4月8日），4月11日復課。
◎東信國小：
校內1名學生確診，該生班級8日復課。
◎海洋大學：
因校內有確診者，校方宣布3月29日起全校課程(含體育課)採用同步或非同步遠距教學至4月10日。
▲基隆海洋大學擴大採檢。（圖／記者郭世賢翻攝）
【台北市】
◎關渡國小：
至少2名學生確診，全校停課至4月11日，預計4月12日復課。
◎東吳大學：
東吳大學公告累計2名學生確診，且感染源不同，學校表示全校將改成線上上課，預計4月11日才會復課。
◎台北市立大學：
台北市立大學天母校區有一名學生確診，已匡列45名師生隔離，校方也採取高標準，4月6到8日全校採取遠距教學，預計4月11日恢復實體授課。
◎台北商業大學：
台北商業大學3月29日曾公布該校體育室主任確診，北商大3月31日宣布，為避免連假過後易發生感染之高風險，該校採取預防性措施，從4月7日至4月10日全校各學制學生無須到校，全面採預防性遠距教學；後續若無特殊情況，4月11日起恢復實體授課。
◎中國科技大學：
有1名生確診，相關班級改遠距上課到4月10日。
◎世新大學：
2名學生確診，全面停止學生到校上課10天，所有課程在4月11日前，一律改為線上教學。
◎南港高工：
2個班共11名學生、2名老師確診，並全校停止實體上課至11日，自12日起復課。
◎台北市立大學附小附幼：
校方在學校網站公告，因為有一學生確診，從3月29日起到4月7日全校停課10天，預計4月8日復課。
▲北市大附小附幼停課至4月7日。（圖／翻攝學校官網）
【新北市】
◎台灣藝術大學：
有師生確診，自4月2日中午12時至4月17日止全校全面線上授課。表演、實作等課程若需彈性調整授課者，得採其他替代方案或延後授課方式進行。
◎台北大學：
有1名學生染疫，校方宣布全校實施預防性線上授課至4月10日，台北校區進修推廣部進修課程比照辦理。
◎三峽區某國小、國中、高中：
一名體育老師確診，延燒同區3間學校，預計停課10天，4月11日復課。
◎光復國小：
有確診個案，2日起停課10天，4月12日復課。
◎中和區某國小暨幼兒園：
有確診個案，2日起停課10天，4月12日復課。
◎新莊區某國中、土城區某高中、永和區某高中：
各有一名學生確診，該班級停課10天，改線上教學。
◎海山國小：
有1名學生確診，該校3月31日上午宣布，該班級從3月31日起到4月10日停課，預計於4月11日復課。
▲海山國小有1名學生確診，該班級到4月10日停課。（圖／記者許靖騏攝）
【桃園市】
◎中原大學：
全校停課10天(4/1~4/10，4/11復課)。
◎桃園高中：
全校停課10天 (3/30~4/8，4/9復課)。
◎仁和國小（含附設幼兒園）：
全校停課10天(4/1~4/10，4/11復課)。
◎新坡國小（含附設幼兒園）：
全校停課10天(4/1~4/10，4/11復課)。
◎中壢高商：
確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)，其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)。
◎私立衛理幼兒園：
全校停課10天(4/1~4/10，4/11復課)。
◎私立仁和美語短期補習班(長頸鹿美語)：
停課10天(4/1~4/10，4/11復課)。
◎私立大英美語文理短期補習班(芝麻街美語)：
停課10天(4/1~4/10，4/11復課)。
◎私立希望城堡幼兒園：
確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)，其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)。
◎中原國小：
確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)，其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)。
◎瑞豐國小（含附設幼兒園）：
確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)，其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)。
◎私立英格斯堡美語數學文理短期補習班：
停課10天(4/1~4/10，4/11復課)。
◎壽山高中：
全校停課10天(4/2~4/11，4/12復課)。
◎龜山國中：
全校停課10天(4/2~4/11，4/12復課)。
◎開南大學：
確診者選修課班級師生停課17日(4/2~4/18，4/19復課)，其餘班級維持正常上課。
◎龍安國小（含附設幼兒園）：
全校預防性停課7天(4/1~4/7，4/8復課)。
◎同德國小及同德非營利幼兒園：
全校預防性停課7天(4/2~4/8)。
◎成功工商：
全校停課10天(4/2~4/11，4/12復課)。
◎經國國中及經國非營利幼兒園：
確診者該班級停課10天(4/4～4/13，4/14復課)，其餘師生停課7天(4/4～4/10，4/11復課)。
◎草漯國中：
確診者該班級停課10天(4/2～4/11，4/12復課)，其餘師生停課7天(4/2～4/8，4/9復課)。
◎私立勤益文理短期補習班：
停課10天(4/3～4/12，4/13復課)。
◎私立布蘭達美語文理短期補習班：
停課10天(4/4～4/13，4/14復課)。
▲桃園市府針對校園環境清消。（圖／記者楊淑媛翻攝）
【新竹市】
◎關東國小：
有一名學童確診，學校停課至4/10。
◎新科國中：
一名教師確診，於4月6日起停課，4月18日復課。
◎康橋小學：
有確診者，於4月6日起停課，4月18日復課。
【新竹縣】
◎新豐鄉某私立幼兒園：
新竹縣衛生局3月31日表示，該幼兒園有一名5歲男童確診，匡列採檢全校師生145人(學童118人、教職員27人)，幼兒園全園停課10天。
◎國立新竹特教學校：
1學生確診，國小部6個班級47名學生、與確診學生同交通車的12名國高中學生均停課10天，4/8恢復到校上課。
◎十興國小：
有2名學童確診，全校停課10天至4月11日。
◎橡樹補習班：
有2名外籍教師確診，停課10天到4月11日。
◎橡樹幼兒園：
今天（6日）預防性停課。
◎興隆國小：
新竹縣衛生局指出，校內有班級傳出學生家長確診，該班6日預防性停課，班上29名師生也會進行採檢。
【高雄市】
◎高師大附小：
高雄市3月31日宣布新增2位國小生確診，該國小因同校出現2名確診個案，依規定全校停課10天。
【屏東縣】
◎美和科技大學：
因應本土疫情日趨嚴峻採取預防性措施，採遠距教學至4月8日止，校外班至4月10日止。
◎屏東大學：
該校120人參加台灣祭，3日公告4日起遠距教學至4月10日。
▲ 台灣祭會場擠滿人潮。（圖／記者陳崑福攝）
【宜蘭縣】
◎凱旋國小：
外聘教師和學童均確診，全校停課10天，4月11日恢復上課。
◎新生國小：
新生國小因有低年級學童確診，全校停課10天，4月11日恢復上課。
◎員山國小：
2名學生確診，全校停課至10日，11日復課。
◎光復國小：
2名學生確診，全校停課10天，11日復課。
◎中山國小：
累計2學童確診，全校停課10天，12日復課。
◎羅東國中：
2名代課教師確診，該校宣布3月31日起預防性停課10天，11日復課。
◎黎明國小：
有1名學生確診，個案學生就讀班級停課至11日復課。
◎宜蘭高中：
有1名學生確診，個案學生就讀班級停課至11日復課。
【花蓮縣】
◎慈濟大學：
3月31日晚間宣布有教師確診，1日進行清消、職員改採居家上班，學生也開始遠距離教學，時間至4月10日，11日後視疫情調整。
▲花蓮慈濟大學。（圖／慈濟大學提供）
【台東縣】
◎關山國小：
台東縣新增確診者的同住家人有2名關山國小的學生，因此關山國小4月6日預防性停課1天，校內實施清潔消毒。
◎永安國小：
台東縣宣布，案23265的小孩於3月30日下午3時緊急通知確診，其就讀的永安國小緊急停課至4月8日。
◎台東大學：
因應本土疫情日趨嚴峻採取預防性措施，採遠距教學至4月7日至10日採遠距教學，11日恢復實體課程。
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