上海封城買不到雞蛋蔬菜　電視台竟教「輕斷食」網傻眼





▲上海電視台在封城期間教大家「輕斷食」，被網友砲轟。（圖／翻攝微博「GENTAImiaos」）

記者張靖榕／綜合報導

上海5日確診逾1.3萬例破紀錄，同時傳出官方嚴格落實足不出戶卻又發生防疫大混亂，許多民眾關在家裡多天糧食快要耗盡，結果微博一名博主發現，電視台這個時候竟然在教大家「輕斷食」，眾人紛紛嘲諷開罵，「蛋奶現在是奢侈品了，小孩才配喝，大人都不配的」、「這是這幾天的節目？那也太不要臉了。」

上海原先是精準防疫的模範城市，但在這波Omicron疫情掀起後，在3月底宣布採取浦東、浦西「分區封控」，之後又再加嚴成「全域靜態管理」，本月5日則宣布全面封城，導致擁有超過2500萬常住人口的上海，許多人都來不及準備足夠的糧食。

微博博主「GENTAImiaos」5日發文，表示2天前電視節目《宅家不潦草》在教輕斷食，戲謔地表示「學起來」，同時附上4張節目截圖，包括「居家逆向思維，不妨試試『五天輕斷食』」，以及教大家從第一天到第五天，輕斷食的進食分配。

網友紛紛砲轟，「蛋奶現在可是奢侈品，家裡有小孩的只有小孩才配喝，大人都不配的」、「80塊30個雞蛋都團（購）不到」、「大家加油挨餓，相信政府，支持領導工作」、「啥時候教修仙啊，是不是結丹之後就不用吃飯了」、「當我在菜園邊隔離嗎」、「下節課：教大家修練舍利子。」