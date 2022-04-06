本土5天爆796例！這縣市破百「一夜變色」　最新確診地圖曝光

▲4/6本土病例縣市分布。（圖／翻攝疾管署網站）

記者李佳蓉／綜合報導

國內本土確診數連5天破百，昨（5）日收假前一日更飆達216例，累積爆796例。指揮官陳時中坦言，200例看起來還沒到高峰，連假後必須觀察10天。根據疾管署最新確診地圖，新竹縣「一夜變色」，累積案例從89例增至102例，地圖顏色從橘色轉為褐色，成為今年全台第6個確診數破百的縣市。

近5日本土確診數為「104、160、183、133、216」，昨日更突破200例大關，算不算高峰期？陳時中認為，每個人對大爆發定義不太一樣，觀察200例還不到高峰期，「看起來還沒到」，要看後續發展情形，且現在看起來還有幾條不明傳播鏈，整體發展曲線來看，「現在頂多在一個高峰持平情況」，會不會往上走不知道。

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對於連假4天出遊潮，預估要觀察幾天才能確定有沒有造成疫情大爆發？陳時中指出，「大概10天吧」，因為現在潛伏期都以10天來看，7天也是一個觀察時間，不過一般會看個10天。

從疾管署最新確診地圖來看，新竹縣昨日新增13例本土，累積個案達到102例，地圖上的顏色也從橘色進階轉為褐色，成為今年全台第6個確診數破百之縣市。而近日新增之個案為台中婚宴延伸至某醫院群聚案，皆為居隔期間採檢陰轉陽。

▲各縣市累積本土確診病例。（圖／翻攝疾管署網站）