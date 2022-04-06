陸新增感染數破「2萬大關」創新高　上海佔17077例疫情最嚴峻

台北市長柯文哲及新北市長侯友宜近日因國內疫情升溫，頻頻與中央槓上，除了質疑指揮中心指揮官陳時中的「新台灣模式」定位不明，柯文哲更說「其實怎麼做我們絕對比他更懂。」資深媒體人周玉蔻今表示，「不要胡扯了！」現在台北市高齡者還有多少人沒打疫苗，「你柯文哲知道嗎？可一天內告訴大家數據嗎？」