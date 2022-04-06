陸新增感染數破「2萬大關」創新高　上海佔17077例疫情最嚴峻

▲Omicron變種株席捲上海。（圖／CFP）
記者蔡儀潔／綜合報導
大陸本土疫情持續擴散，5日新增本土個案突破「2萬大關」，再創新高，其中無症狀患者有19089例，約佔當日染疫人數的93%。上海疫情也再度達到高峰，5日新增本土確診311例、本土無症狀16766例，累計17077例本土個案。
據大陸國家衛健委今（6）早通報 ，5日新增確診1415例，本土確診佔1383例，分別是吉林973例、上海311例、浙江17例、海南10例、四川10例、山西8例、黑龍江8例、遼寧7例、福建7例、廣東7例、河北6例、北京4例、山東4例、天津3例、江蘇3例、江西2例、湖南1例、雲南1例、陝西1例。
確診病患中，包含127例由無症狀感染者轉為確診病例（吉林65例，上海40例，福建7例，浙江4例，天津2例，山西2例，廣東2例，四川2例，遼寧1例，江蘇1例，海南1例）。無新增死亡病例。無新增疑似病例。
無症狀患者方面，新增19199例，本土無症狀佔19089例，分別是上海16766例、吉林1798例、河北103例、江蘇74例、安徽56例、浙江50例、山東45例、遼寧43例、江西33例、河南33例、福建22例、海南22例、新疆7例、湖北6例、天津5例、四川4例、雲南4例、黑龍江3例、廣東3例、山西2例、廣西2例、貴州2例、青海2例、北京1例、湖南1例、陝西1例、甘肅1例。
▲工作中的醫護人員。（圖／CFP）
上海自3月28日半封城後至今仍未解封，病毒仍在快速擴散，5日新增本土確診311例、本土無症狀16766例，累計17077例本土個案。其中40例確診病例為此前無症狀感染者轉歸，4例確診病例和16256例無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。
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