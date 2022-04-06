　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸新增感染數破「2萬大關」創新高　上海佔17077例疫情最嚴峻

▲上海,核酸檢測。（圖／CFP）

▲Omicron變種株席捲上海。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸本土疫情持續擴散，5日新增本土個案突破「2萬大關」，再創新高，其中無症狀患者有19089例，約佔當日染疫人數的93%。上海疫情也再度達到高峰，5日新增本土確診311例、本土無症狀16766例，累計17077例本土個案。

據大陸國家衛健委今（6）早通報 ，5日新增確診1415例，本土確診佔1383例，分別是吉林973例、上海311例、浙江17例、海南10例、四川10例、山西8例、黑龍江8例、遼寧7例、福建7例、廣東7例、河北6例、北京4例、山東4例、天津3例、江蘇3例、江西2例、湖南1例、雲南1例、陝西1例。

確診病患中，包含127例由無症狀感染者轉為確診病例（吉林65例，上海40例，福建7例，浙江4例，天津2例，山西2例，廣東2例，四川2例，遼寧1例，江蘇1例，海南1例）。無新增死亡病例。無新增疑似病例。

無症狀患者方面，新增19199例，本土無症狀佔19089例，分別是上海16766例、吉林1798例、河北103例、江蘇74例、安徽56例、浙江50例、山東45例、遼寧43例、江西33例、河南33例、福建22例、海南22例、新疆7例、湖北6例、天津5例、四川4例、雲南4例、黑龍江3例、廣東3例、山西2例、廣西2例、貴州2例、青海2例、北京1例、湖南1例、陝西1例、甘肅1例。

▲上海,核酸檢測,樣本,運20。（圖／CFP）

▲工作中的醫護人員。（圖／CFP）

上海自3月28日半封城後至今仍未解封，病毒仍在快速擴散，5日新增本土確診311例、本土無症狀16766例，累計17077例本土個案。其中40例確診病例為此前無症狀感染者轉歸，4例確診病例和16256例無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。

►爽玩馬祖3天才6880元！

ET快訊
快訊／北市金華國中教師確診！　4班級120名學生即起停課
人妻救夫淪狼老闆性奴！　蕃茄園變淫辱地獄
上海「喪屍團搶物資」畫面曝！　她爆哭：像暴亂一樣
新竹哥公審「保時捷占百貨2車位」 照片戰翻！
烏克蘭女兵遭男人面前「脫光衣服」凌虐！　強制拍片
快訊／桃園今增10確診！　市府1.5萬人採檢結果曝
5天爆796例！這縣市「一夜變色」　最新確診地圖曝
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸清明假期「露營遊」旅客成長3倍　周邊商品買氣旺訂單排至9月

上海單日個案破1.7萬例創新高　再展開新一輪全市檢測

上海方艙「喪屍團搶物資」！她只搶到一箱水爆哭：像暴亂一樣

確診父母一起隔離！　上海首次啟動「親子方艙」收治最小2歲　

陸新增感染數破「2萬大關」創新高　上海佔17077例疫情最嚴峻

封校男學生翻牆見男友　超甜一吻畫面瘋傳！天津相關部門曝真相

上海封城買不到雞蛋蔬菜　電視台竟教「輕斷食」網傻眼

影片曝！他封城偷放風慘被「剃陰陽頭」　遭訕笑嗆：你非得出去

李文亮翻版！女主播搶先警告1區防疫「原因不能說」　慘遭停職

大陸平頭男當街遭剃「陰陽頭」！網見影片傻眼：現在2022年？

大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...

張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

鬼鬼被罵哭是SET的？炎亞綸曝幕後真相　酸民虧「台灣差太多」吳映潔親上火線

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

黏人喵「飛撲抱抱」迎接媽回家　撒嬌模樣惹網羨：別人家的貓

錢薇娟喊話《全明星4》：沒準備好不要來！　「你來了就是害人」...網驚「超明顯暗示」

視訊台灣記者「正好碰上大地震」　 奧斯卡伊薩克驚：WHAT THE HELL

提早放學校方、保全未同步　警衛爆走擋門「踹車飆髒話」

陸小學生因疫情「被停止放假」　秒崩潰嚎哭師傻眼：我也有班

陸清明假期「露營遊」旅客成長3倍　周邊商品買氣旺訂單排至9月

上海單日個案破1.7萬例創新高　再展開新一輪全市檢測

上海方艙「喪屍團搶物資」！她只搶到一箱水爆哭：像暴亂一樣

確診父母一起隔離！　上海首次啟動「親子方艙」收治最小2歲　

陸新增感染數破「2萬大關」創新高　上海佔17077例疫情最嚴峻

封校男學生翻牆見男友　超甜一吻畫面瘋傳！天津相關部門曝真相

上海封城買不到雞蛋蔬菜　電視台竟教「輕斷食」網傻眼

影片曝！他封城偷放風慘被「剃陰陽頭」　遭訕笑嗆：你非得出去

李文亮翻版！女主播搶先警告1區防疫「原因不能說」　慘遭停職

大陸平頭男當街遭剃「陰陽頭」！網見影片傻眼：現在2022年？

邊框更輕薄！　iPhone 14 Pro Max最新渲染圖流出

舞台魅力超強！「工讀生」鬼鬼上台秒變巨星　男團看傻

愛愛完洗澡　她怕「沖掉精子」難受孕！名醫解答…網驚：它好猛

囧！高雄男「屎在滾」奔超商　拿架上餐巾紙應急結果超展開

外星人「找人類做愛」是真的　她自爆懷孕！美UFO機密檔案曝光

戲外變真好友！田美都去孫藝真婚禮　休息室爆哭：看她披婚紗掉淚

陸清明假期「露營遊」旅客成長3倍　周邊商品買氣旺訂單排至9月

台股重挫逾200點摜破月線　法人：跌深能否止穩看今晚美股

雙颱最快明後天生成！1個是「恐怖梅姬」　預估路徑曝

快訊／金華國中1教師確診　北市證實：4班級120名學生即起停課

大陸熱門新聞

封校男學生翻牆見男友　超甜一吻畫面瘋傳

李文亮翻版！　女主播搶先警告1區防疫慘遭停職

大陸男當街遭剃「陰陽頭」！網見影片傻眼

上海宣布繼續封城　2500萬人足不出戶

影片曝！　他封城偷跑出家門慘被「剃陰陽頭」

上海方艙喪屍團搶物資！她只搶到一箱水爆哭

上海封城買不到菜　電視台竟教「輕斷食」

清明節燒口罩祭祖　陸官媒：消費祭拜傳統

陸新增個案破「2萬大關」創新高

上海疫情缺醫護！她「卡痰」窒息亡

8歲弟弟上網教寫程式！大學教授都認證

北京等3地爆疫！與「南韓服裝」有關

上海持續封城　長榮、華航取消多個航班

確診父母一起隔離！

更多熱門

相關新聞

柯文哲稱比中央懂防疫　周玉蔻嗆：北市老人疫苗數據拿出來看看啊

柯文哲稱比中央懂防疫　周玉蔻嗆：北市老人疫苗數據拿出來看看啊

台北市長柯文哲及新北市長侯友宜近日因國內疫情升溫，頻頻與中央槓上，除了質疑指揮中心指揮官陳時中的「新台灣模式」定位不明，柯文哲更說「其實怎麼做我們絕對比他更懂。」資深媒體人周玉蔻今表示，「不要胡扯了！」現在台北市高齡者還有多少人沒打疫苗，「你柯文哲知道嗎？可一天內告訴大家數據嗎？」

封校男學生翻牆見男友　超甜一吻畫面瘋傳

封校男學生翻牆見男友　超甜一吻畫面瘋傳

名醫點出「在家照護」關鍵1物：避免延誤就醫

名醫點出「在家照護」關鍵1物：避免延誤就醫

上海封城買不到菜　電視台竟教「輕斷食」

上海封城買不到菜　電視台竟教「輕斷食」

單日破千例不遠！　專家曝輕症在家6規則

單日破千例不遠！　專家曝輕症在家6規則

關鍵字：

新冠疫情COVID-19新冠疫苗大陸疫情上海疫情上海封城

讀者迴響

熱門新聞

今晚雨區擴大！颱風最快周末生成模擬圖曝

他拿乙炔切割器噴臉毀容　母提告：只是孩子

台東公雞遭性侵身亡！兇手竟是台灣獼猴

直擊陳立農東區約會歐陽娣娣！

愛愛平均時間曝光！太久「恐傷2部位」

Selina男友財力驚人！穿搭低調奢華+曬名車

不斷更新／全台11縣市73校明天停課

女員工求加班又檢舉　老闆：好心沒好報

空腹吞3顆B群！她5分鐘內「痛倒送醫」　營養師揭正確吃法

千億「失智富豪」復仇成功　民視經營權恐生變

弟女友熱情陪看房　成交後她1句話讓眾人傻眼

「美艷老闆娘店內交歡」瘋傳　偷拍者身分曝光

漢神巨蛋疑確診者足跡！鼎泰豐30員工一度被通知採檢隔離

不斷更新／全台13縣市99校今停課防疫

富商月砸10萬元包養酒店妹　「每月2次+幫按讚」

更多

最夯影音

更多
大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...

大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...
張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！

張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

鬼鬼被罵哭是SET的？炎亞綸曝幕後真相　酸民虧「台灣差太多」吳映潔親上火線

鬼鬼被罵哭是SET的？炎亞綸曝幕後真相　酸民虧「台灣差太多」吳映潔親上火線

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面