「地下祕書長」一把抓　民眾黨基層大反彈！串聯拉下蔡壁如

▲柯文哲心腹蔡壁如（右）2月重返民眾黨中央擔任要職，基層不滿她黨務、人事一把抓，猶如地下祕書長，近日正醞釀連署要她下台。

圖文／鏡週刊

備戰年底選戰，民眾黨主席柯文哲調整黨務人事，農曆年後找了黨籍立委蔡壁如重返黨中央接任選戰小組召集人，但本刊掌握，蔡壁如重返黨中央後的強勢作風已引發基層反彈，有黨代表及黨員近日甚至私下串聯，醞釀發動連署拉下蔡壁如，讓民眾黨決策核心的「2個太陽」之爭一觸即發。

▼謝立功雖然是名義上的民眾黨祕書長，但黨內觀察，蔡壁如現在在黨內更有話語權。



本刊掌握，串聯發動「倒蔡」的勢力，主要是不滿蔡壁如以選戰小組召集人身分架空謝立功，還對跨部門黨務、黨中央及地方黨部人事任命一把抓，不只如此，反蔡人馬近日積極串聯運作，不但向黨中評會檢舉由蔡轄管的台南市等地方黨部財務收支不明，甚至有黨員、黨代表正私下醞釀發動連署，準備要向柯文哲請命，拉下蔡壁如。

一名黨內幕僚透露，蔡壁如私下已知道有人正串聯要鬥她，還曾對友人說：「我幫這個黨的時候他們這些人在哪？」更諷刺說：「有些人只會來蹭，但事情都做不好！」該幕僚研判，以柯蔡的關係，除非真有不法情事，否則「不是一張連署書就可以把她鬥垮的！」

▼反蔡壁如勢力近日私下集結串聯，準備發動連署向柯文哲請命，要求蔡下台。圖為台灣民眾黨第一屆全國黨員代表大會。

對於謝、蔡之間的矛盾，一名挺謝的黨內人士說，謝立功看起來無為而治，但他自詡扮演與柯文哲性格互補的角色，柯敢衝敢放，謝則處事低調、圓融，且在他擔任祕書長期間，民眾黨已由當年被嘲諷「四趴黨」（指民眾黨高雄市長補選候選人吳益政的得票率），如今黨支持度已到十多趴，甚至一度超過國民黨，「雖然黨不是靠謝一個人，但他難道沒功勞？」

挺蔡人馬則替蔡壁如抱屈說，當初柯會找回蔡壁如，就是因不滿謝立功的消極作為，包括對黨務、人事甚至是年底選舉提名等處理都不滿意，如今由曾被柯喻為「如朕親臨」的蔡壁如掌選戰兵符，自是再合適不過，因蔡主導性強，的確黨內多數都會「聽她的話」，才造成謝立功看起來被架空，若要解決「2個太陽」的矛盾，責任還是在柯，若未打算讓蔡正式接下祕書長，就應清楚分工，否則只徒增外界見縫插針空間，讓黨工無所適從。



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