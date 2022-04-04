美國IKEA可回收「不要的舊家具」　狀況良好可獲50％折抵金

圖文／鏡週刊

來自瑞典的平價連鎖家具品牌IKEA廣受台灣民眾喜歡，是許多小資族的居家布置首選，不過有些家具擺久了總是會被認為不符流行，也有許多人因此想要更換。美國的IKEA近日就宣布，於4月1日起展開「回收舊家具並轉售」的計畫，民眾將之前購買的IKEA舊家具送回IKEA後，即可獲得積點並用於店內購物。

根據《CNN》報導，美國的IKEA日前表示，將於4月1日起在37間的美國分店進行回購與轉售計畫，民眾只要將「組裝完整、功能齊全不經過任何改裝」的IKEA舊家具送回，經店內檢視評估，確定該家具之使用狀況、年齡和功能後，即可獲得相應積分並用於店內購物。

而這些被送回的家具，也將在店內以「折價」出售，可以回收的家具包括：辦公室抽屜櫃、餐具櫃、書櫃、小桌子、多媒體家具、櫥櫃、餐桌、桌椅和沒有裝飾的凳子。不過像是床、沙發、燈具和皮革製品等則不在此列。

事實上，美國的IKEA是在去年夏天試營運此項計畫後決定實施，而在英國和愛爾蘭的IKEA則早已行之有年，當地民眾若是送回狀況十分良好的家具，甚至可以得到最高原價50％的折抵金額。

IKEA指稱，他們的目標是最終生產出100％皆由可回收、再製造或翻新材料製成的產品，而這項回購轉售計畫是他們為了2030年的永續業務努力的一部分，目前IKEA在全球共有465家分店，說不定接下來就會輪到台灣實施！





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