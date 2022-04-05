加入「LINE群組」遭詐150萬　她控165專線擺爛：害我賣房

▲劉婦認為若報案需藉由其他管道，警方宣導時就應說清楚。



圖文／鏡週刊

1名劉姓婦人向本刊投訴，指她去年因病入院，為打發時間加入一個Line投資群組，還陸續匯出約150萬元，後來驚覺受騙，趕緊打165防詐專線求助，希望警方能協助凍結帳戶，但專線人員卻要她自己前往派出所報案，因防疫期間醫院規定無法外出，派出所卻又以疫情為由不願前往醫院製作筆錄，最後導致她匯出的錢被盜領一空，讓她氣得痛批165防詐廣告根本誇大不實，加上警方處理態度消極，才會害她損失慘重！

家住台北市文山區的56歲劉姓婦人向本刊投訴，指她去年10月10日因病住進北投振興醫院，10月24日收到廣告簡訊，加入一個Line群組，沒想到卻是惡夢的開始，當她驚覺受騙向165反詐騙專線及警方求助，卻被消極推託，害她陷入要賣房還款的窘境。

▼劉婦痛批165反詐專線沒有實質功能，認為警方宣導不實造成民眾誤解。



「因為住院期間除了復健和醫生看診外，有很多空檔，所以才加入簡訊推薦的群組，雖然當下覺得該群組很無趣，未予理會，但群組內有1名女性卻主動私訊我，向我介紹另一個投資群組。」劉姓婦人回憶道。

她說，暱稱「珍珍」的女子向她遊說，指手上有一個很好的投資標的，正在一個剛成立的虛擬貨幣平台衝流量，需要拉攏更多投資人加入墊高資金成本，向外界展示產品聲勢，更說會提供相當可觀的回報率，給加入墊資的投資人。

▼警政署成立165反詐騙專線，讓民眾遇到詐騙時有諮詢、查證管道。

