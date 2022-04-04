　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市藍營「小雞」陷焦慮？　吳怡萱曝：參選人看板掛張亞中不掛蔣萬安

▲▼藍營議員候選人看板不掛蔣萬安改掛張亞中。（圖／讀者提供）

▲藍營議員候選人看板不掛蔣萬安改掛張亞中。（圖／讀者提供）

記者杜冠霖／台北報導

台北市長柯文哲任期年底屆滿，有意接班的副市長黃珊珊近來民調持續攀升，反觀被外界看好的立委蔣萬安，聲勢則持續走跌。民眾黨議員參選人吳怡萱表示，自己在地方跑深刻感受到藍營小雞的焦慮，有參選人看板廣告掛的不是蔣萬安而是張亞中；幾次看到蔣萬安來地方跑攤，旁邊沒有任何參選人和他站在一起，這就是基層最真實感受。

蔣萬安日前指黃珊珊支持度27%，代表台北市府還有7成的市民期待要改變，黃珊珊則反問「國民黨支持度11.9%，是不是代表有9成的民眾認為蔣經國孫子還有進步空間」，雙方火藥味濃厚，吳怡萱指出，直到現在已經過了四五天，蔣萬安還是持續在上演稻草人謬誤 。

吳怡萱批評，蔣萬安迴避問題，但國民黨小雞們的焦慮，自己在地方跑可是深刻感受到，這時正值國民黨新人初選民調時刻，地方沒有母雞加持全靠自己，有參選人看板廣告掛的不是蔣萬安而是張亞中；幾次看到蔣萬安來地方跑攤，旁邊沒有任何參選人和他站在一起，這就是基層最真實感受。

吳怡萱表示，日前在活動上遇到長輩們，凡是講到黃珊珊，大家都讚譽有加，連藍營里長都豎起大拇指，疫情期間親力親為更是讓地方有感。一個進步的城市需要務實的市長，「如果只是一直『以姓蔣為榮』，恐怕會讓市民認為蔣萬安還活在過去。」

►「料理神器」打折了！一鍵按下就能等吃

ET快訊
快訊／海軍宜陽艦官兵確診　恐怖Ct值僅9.2！
全裸女屍遭焚丟路邊！　烏克蘭女逃亡急找「保險套」
快訊／北市再曝6大張足跡！　晶華酒店、新光三越、台北車站
王喜11天前早確診！辯「空服員傳給我」　她怒：為何能登機
快訊／北市南港高工「大規模群聚」！　停課至4月11日
快訊／基隆3所大學全淪陷！　經國管理學院3生確診
快訊／基隆物流群聚「燒進托嬰中心」！　急匡列孩童PCR
快訊／別來了！新北「4大景點」擠爆：不建議前往
快訊／高雄防疫加嚴！　婚宴、演唱會快篩陰才可脫罩演出
快訊／基隆16處足跡曝！　火車站、教會、菜市場
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蘇貞昌拋新台灣模式　蔣萬安：清零還共存？

快訊／北市曝5大張足跡　曾到中山區酒店、內湖好市多、大潤發、夏慕尼

陳時中台北市長選定了？　他曝民調變數：綠營換將可能性上升

「寵物管理科」成立完善福利　蔡英文：要尊重毛小孩獨立自主空間

籲中央設定「允許每日新增確診數」　柯文哲：超過就得「升級防疫」

廖國棟國會助理確診驚動立委　同層樓不分藍綠助理緊急快篩

「中國採灰色地帶戰術」　吳釗燮揭台灣2關鍵使犯台成本加大

中央放寬解隔離條件　柯文哲：將出現「漏網之魚」跑入社區

廖國棟2助理確診！黃珊珊：恐影響部會　籲「同樓研究室人員」自我監測

酸蘇貞昌新台灣模式　柯文哲：「正常生活」我唱歌就不會被罰3000元

張惠妹揪歌迷合唱「從小聽妳歌長大」XD　瘦子隔空現身...全場超驚喜！

玄彬親吻孫藝真影片曝光❤️　眼神超寵溺...小細節見證愛情

孝琳上台前「鞋跟斷掉」仍完美唱跳　飆《Touch My Boby》女團聽跪：這是犯規！

被汪小菲嗆後「小S無預警請辭節目」　心累：不想做了...B2錯愕曝真相

張惠妹唱《彩虹》盼「同志這稱謂消失」　萬人面喊：真正的愛，什麼愛都一樣！

徐小可熱褲練鋼管「劈腿+下腰」身材火辣　阿Ben：為妳驕傲..「夫妻房事大加分」

姚元浩「關我屁事」怒：進廚房幹嘛　鬼鬼被趕出去...委屈哭了

3隻霸氣狗老大站窗邊推擠　搶著跟媽說掰掰超級反差萌

浪貓收編成小霸王綁架娃娃　叼「大鯊魚」強行拖3層樓！

無帽男叼菸載女刮中柱過彎　她發出「謎之叫聲」笑翻網友

蘇貞昌拋新台灣模式　蔣萬安：清零還共存？

快訊／北市曝5大張足跡　曾到中山區酒店、內湖好市多、大潤發、夏慕尼

陳時中台北市長選定了？　他曝民調變數：綠營換將可能性上升

「寵物管理科」成立完善福利　蔡英文：要尊重毛小孩獨立自主空間

籲中央設定「允許每日新增確診數」　柯文哲：超過就得「升級防疫」

廖國棟國會助理確診驚動立委　同層樓不分藍綠助理緊急快篩

「中國採灰色地帶戰術」　吳釗燮揭台灣2關鍵使犯台成本加大

中央放寬解隔離條件　柯文哲：將出現「漏網之魚」跑入社區

廖國棟2助理確診！黃珊珊：恐影響部會　籲「同樓研究室人員」自我監測

酸蘇貞昌新台灣模式　柯文哲：「正常生活」我唱歌就不會被罰3000元

美國MIT「AI硬體創新計畫」　台積電為創始成員之一

海軍宜陽艦官兵打3劑染疫！接觸同艦確診者　恐怖Ct值僅9.2

俄軍撤離基輔郊外「別太樂觀」！北約：目標轉攻烏東、烏南

謝謝北榮「救了我太太」！他二度當爸　淚曝驚險生產過程

大陸傳「嬰兒做PCR被捅死」…醫護跪地搶救畫面曝！警方還原真相

T1最強控衛是我！　蔣淯安狂飆22分讓林韋翰首秀吞敗

基隆「全民防疫、愛心篩檢」明啟動！預計發放13萬570份快篩試劑

北市藍營「小雞」陷焦慮？　吳怡萱曝：參選人看板掛張亞中不掛蔣萬安

沒聽福來喜的話挨轟　李振昌很抱歉：霸帝士很恐怖

不想靠爸買房？　他嘆「出全額也拒絕」原因曝：舒適圈太爽

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

政治熱門新聞

快訊／北市突曝12張確診足跡　SOGO天母店、好市多北投店、國賓影城上榜

快訊／新北+46最新足跡　北捷、麥當勞、好市多、電影院、運動中心

快訊／北市曝5大張足跡

快訊／疫情燒進國防部！4包商1軍人採檢陽性　營區進行大規模清消

她「胸口釘入」金龍徽章　參與《木曜》跟邰智源、KID錄影掀討論

「民調再高我都不會提名你！」　她爆朱立倫撂狠話逼退羅智強

快訊／新北+46「分佈12行政區」　國中生發燒Ct值18.2

快訊／校園疫情延燒！三峽某國小教師感染鏈+19　累計10校停課

快訊／新北+71最新足跡　星巴克、家樂福、麵包店、水產店

快訊／三峽啟動平寧計畫　侯友宜下午親上火線說明

北市確診足跡曝　連3天搭北捷、公車

陳時中台北市長選定了？　他曝民調變數：綠營換將可能性上升

8生1師染疫！北市南港高工「大規模群聚」　黃珊珊：停課至4月11日

蘇貞昌拋新台灣模式　蔣萬安：清零還共存？

更多熱門

相關新聞

「民調再高我都不會提名你！」　她爆朱立倫撂狠話逼退羅智強

「民調再高我都不會提名你！」　她爆朱立倫撂狠話逼退羅智強

北市議員羅智強原要在2日宣布是否參選桃園市長，卻在前一晚與國民黨主席朱立倫電話懇談3小時後喊卡；對此，北市議員徐巧芯3日爆料，那一通電話並不是外界想的說之以情、動之以理，而是帶有情緒、怒罵威逼的方式，包含「我要跟你魚死網破」、「不管你民調再強，我都不會提名你，我就是不要你」等內容。

母雞帶小雞！柯與高訪竹市兒藝節

母雞帶小雞！柯與高訪竹市兒藝節

蘇貞昌拋新台灣模式　蔣萬安：清零還共存？

蘇貞昌拋新台灣模式　蔣萬安：清零還共存？

陳時中台北市長選定了？　他曝民調變數：綠營換將可能性上升

陳時中台北市長選定了？　他曝民調變數：綠營換將可能性上升

中央防疫提「新台灣模式」　藍委酸：以為是新開的政論節目名稱

中央防疫提「新台灣模式」　藍委酸：以為是新開的政論節目名稱

關鍵字：

蔣萬安張亞中國民黨吳怡萱民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國寶級演員心臟衰竭病逝！享壽93歲

大S剛登記…汪小菲急了「爆深夜撂人進她家」！

快訊／連假第3天！台鐵死傷事故　雙向延誤路段曝

Angelababy「是黃曉明不要我」畫面瘋傳！　美照洩近況

錢薇娟喊話《全明星4》：沒準備好不要來害我

全裸女屍遭棄農田　左臀「蝴蝶刺青」顯靈緝凶

防彈V「葛萊美後台」抽菸被偷拍

「四海幫太子爺」遭北聯幫擄走凌虐　發江湖令全面追殺

沒看過也能酸？鬼鬼親上火線回應

張惠妹唱一半...瘦子無預警合體！　全場激動叫瘋了

港星PCR爆血「護理師親上火線打臉了」！私訊對話曝光

本土恐日增500例　學者曝高峰時間點

尿尿出現「1情況」當心了！　醫示警：恐是腎損壞了

《玩具總動員》蛋頭太太離世！

38歲男想認識她16歲女兒　悍母撂人把他活活打死

更多

最夯影音

更多
張惠妹揪歌迷合唱「從小聽妳歌長大」XD　瘦子隔空現身...全場超驚喜！

張惠妹揪歌迷合唱「從小聽妳歌長大」XD　瘦子隔空現身...全場超驚喜！
玄彬親吻孫藝真影片曝光❤️　眼神超寵溺...小細節見證愛情

玄彬親吻孫藝真影片曝光❤️　眼神超寵溺...小細節見證愛情

孝琳上台前「鞋跟斷掉」仍完美唱跳　飆《Touch My Boby》女團聽跪：這是犯規！

孝琳上台前「鞋跟斷掉」仍完美唱跳　飆《Touch My Boby》女團聽跪：這是犯規！

被汪小菲嗆後「小S無預警請辭節目」　心累：不想做了...B2錯愕曝真相

被汪小菲嗆後「小S無預警請辭節目」　心累：不想做了...B2錯愕曝真相

張惠妹唱《彩虹》盼「同志這稱謂消失」　萬人面喊：真正的愛，什麼愛都一樣！

張惠妹唱《彩虹》盼「同志這稱謂消失」　萬人面喊：真正的愛，什麼愛都一樣！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面