北市藍營「小雞」陷焦慮？　吳怡萱曝：參選人看板掛張亞中不掛蔣萬安

▲藍營議員候選人看板不掛蔣萬安改掛張亞中。（圖／讀者提供）



記者杜冠霖／台北報導

台北市長柯文哲任期年底屆滿，有意接班的副市長黃珊珊近來民調持續攀升，反觀被外界看好的立委蔣萬安，聲勢則持續走跌。民眾黨議員參選人吳怡萱表示，自己在地方跑深刻感受到藍營小雞的焦慮，有參選人看板廣告掛的不是蔣萬安而是張亞中；幾次看到蔣萬安來地方跑攤，旁邊沒有任何參選人和他站在一起，這就是基層最真實感受。

蔣萬安日前指黃珊珊支持度27%，代表台北市府還有7成的市民期待要改變，黃珊珊則反問「國民黨支持度11.9%，是不是代表有9成的民眾認為蔣經國孫子還有進步空間」，雙方火藥味濃厚，吳怡萱指出，直到現在已經過了四五天，蔣萬安還是持續在上演稻草人謬誤 。

吳怡萱批評，蔣萬安迴避問題，但國民黨小雞們的焦慮，自己在地方跑可是深刻感受到，這時正值國民黨新人初選民調時刻，地方沒有母雞加持全靠自己，有參選人看板廣告掛的不是蔣萬安而是張亞中；幾次看到蔣萬安來地方跑攤，旁邊沒有任何參選人和他站在一起，這就是基層最真實感受。

吳怡萱表示，日前在活動上遇到長輩們，凡是講到黃珊珊，大家都讚譽有加，連藍營里長都豎起大拇指，疫情期間親力親為更是讓地方有感。一個進步的城市需要務實的市長，「如果只是一直『以姓蔣為榮』，恐怕會讓市民認為蔣萬安還活在過去。」