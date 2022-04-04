全裸女屍遭棄農田　左臀「蝴蝶刺青」顯靈緝凶

▲死者遭棄屍於屏東里港大橋下的堤防旁，位置十分偏僻。



圖文／鏡週刊

十多年前，屏東縣里港鄉發現一具全裸女屍，屍體嚴重腐爛，但左臀上的蝴蝶圖案刺青清晰可見，因無法確認身分，案情陷入膠著，直到7個月後，死者住在新北市的親友報案協尋，才露出曙光。警方循線逮捕死者的同居男友，他坦承不滿死者提分手，才掐死對方。值得一提的是，偵辦過程靈異事件不斷，收案員警及死者朋友身邊常有蝴蝶出沒，被認為是死者化身蝴蝶申冤緝凶。

在屏東縣里港鄉土庫堤防外種植山藥的陳姓農民，2006年10月14日下午到田裡工作時，突然聞到一陣惡臭，他沿著味道一路尋找，竟在一處水溝發現一具全身赤裸的屍體，嚇得趕緊報警。

▼女屍全身腐爛，唯獨左臀上的蝴蝶圖案刺青依舊清晰。



警方獲報到場勘驗，確定死者是名女子，全身幾近腐爛，唯獨左臀上蝴蝶圖案的刺青依舊清晰可見。經過半個月，女屍身分依然成謎，只好先以無名屍身分，將死者埋葬在里港公墓。

直到隔年5月，一名住在新北淡水的唐姓越南籍新住民女子，向新北市警局淡水分局報案，說住在屏東的李姓表姊2006年9月從越南返台後就失去音訊，屏東警方花了數月比對數千筆資料，終於在2008年確認李行蹤不明，進一步詢問唐，得知李身上有刺青，特徵、失蹤時間及地點，和里港女屍非常相像。

▼李姓女子（圖）死後靈異狀況頻傳，親友及警方都認為她在替自己申冤。



警方比對李女兒子的DNA後，確認死者就是李女。為了緝凶，警方訪查李女的友人，查出她與蔣姓男子在里港同居，且李女2006年9月26日晚間從越南回台後，只有打電話給蔣，蔣也曾前往高雄小港機場接機。警方約談蔣時，他自知難逃法網，終於坦承犯案。

▼ 蔣男被逮後坦承犯案，遭判刑12年定讞。



蔣男供稱，他和李女認識一年半後同居，也會提供李女娘家經濟支援，沒想到李開口提分手，讓他很生氣，一時氣憤，掐住李的脖子，最後將全身赤裸的李載到偏僻水溝棄屍。

值得一提的是，死者身上唯一可供比對的左臀蝴蝶刺青，為何沒有腐爛，連法醫也無法解釋。更詭異的是，案發後，收案員警周遭就常出現蝴蝶，停在辦公桌或電腦上，就像提醒員警不要忘了這起命案。



【點擊看完整全文】



更多鏡週刊報導

【冤魂化蝶追真凶1】警靠2特徵認出女屍曾打滾風塵 追查年餘終露破案曙光

【冤魂化蝶追真凶2】凶手怨同居3個月被當ATM 車震後她因一句話慘死

【冤魂化蝶追真凶3】翻譯兒電梯見鬼狂哭 女屍化蝶盯警還託夢訴案情