　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

搶攻新竹市！柯文哲連假當「母雞」　偕高虹安、議員參選人訪兒藝節

▲台北市長柯文哲出席原樂好市-原民主題選品店開幕慶活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席、台北市長柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

九合一選舉將於11月26日登場，民眾黨近期積極佈局，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲也開始頻跑宮廟活動，預計4、5日陪同被視為新竹市長人選的立委高虹安跑行程，包括當地市議員參選人也紛紛到場，造訪由新竹市長林智堅主辦的兒藝節活動，形成母雞帶小雞，但也引來地方人士質疑踢館。

柯文哲近期頻跑宮廟，清明連假第2天還與「接班人」台北市副市長黃珊珊一同到艋舺青山宮參拜，中午再到指南宮等處，一旁都有民眾黨台北市議員參選人緊跟；柯文哲預計4、5日還要以黨主席身份，和高虹安合體跑黨務行程，且也預計有3名議員參選人陪同，包括東區市議員參選人宋品瑩、北區市議員參選人蔡文盛、香山區市議員參選人葉國文。

根據民眾黨規劃，柯文哲4日下午2時將到將軍村文創園區參訪，之後參加下午3時30分造訪由新竹市長林智堅主辦的「風的運動場兒藝節」活動，與會人士還包括高虹安等人，儼然是攜帶子弟兵踢館林智堅，為民眾黨插旗新竹市；且柯文哲連待新竹市2天，5日上午再與高虹安、宋品瑩、蔡文盛、葉國文參訪赫曼咖啡觀光工廠、中華照顧者關懷協會，可說是行程滿檔。

▲▼民眾黨東區市議員參選人宋品瑩。（圖／宋品瑩提供）

▲民眾黨東區市議員參選人宋品瑩。（圖／宋品瑩提供）

針對柯文哲利用清明連假到新竹市多處參訪，目前經營Youtube頻道從事英語教學、欲投入東區市議員參選的宋品瑩表示，參訪地點主要是由高虹安選擇，而其他議員參選人則是負責提供意見。由於柯文哲、高虹安一行人將參加兒藝節活動，被地方人士解讀帶子弟兵踢館林智堅，宋品瑩認為，因為林智堅之後沒有要參選，所以不會有踢館問題。

另外，現任新竹市東區市議員李國璋於日前退出國民黨，並且於3日在臉書宣布加入民眾黨，預計4、5日也會合體柯文哲、高虹安等人；由於東區為新竹市人口最多區域，席次達到12席，民眾黨首次揮軍地方選舉就延攬現任市議員，並再提1新人參選，可說是來勢洶洶。

►睡到自然醒就靠它了

ET快訊
男突從避車洞跳出！「火車煞不住」當場撞斃　屍塊散落數百米
本土恐日增500例！　學者曝高峰時間點
「四海幫太子爺」遭北聯幫擄走凌虐　發江湖令全面追殺
本土+183「比你預期少」？　他最擔心這縣市
快訊／連假第3天！台鐵死傷事故　雙向延誤路段曝
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

搶攻新竹市！柯文哲連假當「母雞」　偕高虹安、議員參選人訪兒藝節

蘇貞昌拋新台灣模式　蔣萬安：清零還共存？

快訊／北市曝5大張足跡　曾到中山區酒店、內湖好市多、大潤發、夏慕尼

陳時中台北市長選定了？　他曝民調變數：綠營換將可能性上升

「寵物管理科」成立完善福利　蔡英文：要尊重毛小孩獨立自主空間

籲中央設定「允許每日新增確診數」　柯文哲：超過就得「升級防疫」

廖國棟國會助理確診驚動立委　同層樓不分藍綠助理緊急快篩

「中國採灰色地帶戰術」　吳釗燮揭台灣2關鍵使犯台成本加大

中央放寬解隔離條件　柯文哲：將出現「漏網之魚」跑入社區

廖國棟2助理確診！黃珊珊：恐影響部會　籲「同樓研究室人員」自我監測

玄彬親吻孫藝真影片曝光❤️　眼神超寵溺...小細節見證愛情

張惠妹揪歌迷合唱「從小聽妳歌長大」XD　瘦子隔空現身...全場超驚喜！

張惠妹唱《彩虹》盼「同志這稱謂消失」　萬人面喊：真正的愛，什麼愛都一樣！

被汪小菲嗆後「小S無預警請辭節目」　心累：不想做了...B2錯愕曝真相

徐小可熱褲練鋼管「劈腿+下腰」身材火辣　阿Ben：為妳驕傲..「夫妻房事大加分」

孝琳上台前「鞋跟斷掉」仍完美唱跳　飆《Touch My Boby》女團聽跪：這是犯規！

浪貓收編成小霸王綁架娃娃　叼「大鯊魚」強行拖3層樓！

姚元浩「關我屁事」怒：進廚房幹嘛　鬼鬼被趕出去...委屈哭了

3隻霸氣狗老大站窗邊推擠　搶著跟媽說掰掰超級反差萌

無帽男叼菸載女刮中柱過彎　她發出「謎之叫聲」笑翻網友

搶攻新竹市！柯文哲連假當「母雞」　偕高虹安、議員參選人訪兒藝節

蘇貞昌拋新台灣模式　蔣萬安：清零還共存？

快訊／北市曝5大張足跡　曾到中山區酒店、內湖好市多、大潤發、夏慕尼

陳時中台北市長選定了？　他曝民調變數：綠營換將可能性上升

「寵物管理科」成立完善福利　蔡英文：要尊重毛小孩獨立自主空間

籲中央設定「允許每日新增確診數」　柯文哲：超過就得「升級防疫」

廖國棟國會助理確診驚動立委　同層樓不分藍綠助理緊急快篩

「中國採灰色地帶戰術」　吳釗燮揭台灣2關鍵使犯台成本加大

中央放寬解隔離條件　柯文哲：將出現「漏網之魚」跑入社區

廖國棟2助理確診！黃珊珊：恐影響部會　籲「同樓研究室人員」自我監測

獨／兒託夢喊頭痛！賓士後座男中彈腦死　母「3理由」對警提告

40萬豪華露營裝備住一晚...大太陽下收4小時　釣出露友真心話

餵多少飯小白汪堅持「飯後留一顆」當點心　媽笑：這什麼怪癖？

《華燈》有續集？劉品言認了：花子還有故事沒說完　1段話藏玄機

男突從避車洞跳出！「火車煞不住」當場撞斃　屍塊散落數百米

機場採檢爆血怒PO莊人祥黑白照！網罵翻　港星再被挖「酸過陳時中」

基輔亂葬崗空拍圖曝！　長達14公尺埋280人

聊天好困難？5個「萬用話題」絕對不冷場　一秒變身人氣王

嫌怨同居3個月被當ATM　車震後雙寶媽因一句話慘死

飯飯不夠吃！柴柴踩碗狂敲　「超齡菸嗓」爆氣怒喊：空空的

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

政治熱門新聞

快訊／北市曝5大張足跡

她「胸口釘入」金龍徽章　參與《木曜》跟邰智源、KID錄影掀討論

陳時中台北市長選定了？　他曝民調變數：綠營換將可能性上升

快訊／新北+71最新足跡　星巴克、家樂福、麵包店、水產店

北市確診足跡曝　連3天搭北捷、公車

蘇貞昌拋新台灣模式　蔣萬安：清零還共存？

籲中央做這件事　柯：超過就升級

被影射跟韓國瑜曖昧？　白喬茵不排除提告：不是每個人房子都租來租去

忠孝SOGO爆6確診　北市發7萬封簡訊

快訊／本土暴增！指揮中心記者會罕見延後　侯友宜15:45親上火線

快訊／新北+71「居家隔離64例」　分佈11個行政區

母雞帶小雞！柯與高訪竹市兒藝節

快訊／新北累計9校停課　侯友宜：三峽群聚有擴大趨勢

蘇揆提新台灣模式　柯酸：來不及

更多熱門

相關新聞

籲中央做這件事　柯：超過就升級

籲中央做這件事　柯：超過就升級

全台3日新增183例本土個案，其中有19例位於台北市，台北市長柯文哲日前要指揮中心預期感染、損失多少，但指揮中心指揮官陳時中回應，如果可以預測得很精準，希望可以提供相關訊息參考。柯文哲3日下午再回擊，要先設定好「允許每天新增多少確診者」，才能決定醫療量能，倘若超過數字則要升高防疫等級，「不然會失控」。

中央放寬解隔　柯：將有漏網之魚

中央放寬解隔　柯：將有漏網之魚

蘇揆提新台灣模式　柯酸：來不及

蘇揆提新台灣模式　柯酸：來不及

清明連假不鬆懈！北市7大篩檢站繼續服務　有異狀就來篩

清明連假不鬆懈！北市7大篩檢站繼續服務　有異狀就來篩

民眾黨王孝裕服務處今成立　「女神」來站台

民眾黨王孝裕服務處今成立　「女神」來站台

關鍵字：

柯文哲高虹安民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

Angelababy「是黃曉明不要我」畫面瘋傳！　美照洩近況

快訊／連假第3天！台鐵死傷事故　雙向延誤路段曝

張惠妹唱一半...瘦子無預警合體！　全場激動叫瘋了

王喜PCR「被戳到爆血」報警！拒機場人員關心：她給我廁紙止血

尿尿出現「1情況」當心了！　醫示警：恐是腎損壞了

轎車撞擊咖啡店老闆　他噴飛30米傷重不治

港星抵台PCR爆血！莊人祥：幫止血遭拒

「四海幫太子爺」遭北聯幫擄走凌虐　發江湖令全面追殺

15萬YouTuber公開收入！結果很意外

沒看過也能酸？鬼鬼親上火線回應

張惠妹爆「傷勢不太好」　被嚴重警告：恐中風！

雷／《二十五二十一》結局了　「他們XX重逢」劇迷崩潰：淚點滿滿

老公換BMW！公司嫩妹討載搶副駕

錢薇娟喊話《全明星4》：沒準備好不要來害我

今晨10.1℃！颱風恐發展？　氣象局說話了

更多

最夯影音

更多
玄彬親吻孫藝真影片曝光❤️　眼神超寵溺...小細節見證愛情

玄彬親吻孫藝真影片曝光❤️　眼神超寵溺...小細節見證愛情
張惠妹揪歌迷合唱「從小聽妳歌長大」XD　瘦子隔空現身...全場超驚喜！

張惠妹揪歌迷合唱「從小聽妳歌長大」XD　瘦子隔空現身...全場超驚喜！

張惠妹唱《彩虹》盼「同志這稱謂消失」　萬人面喊：真正的愛，什麼愛都一樣！

張惠妹唱《彩虹》盼「同志這稱謂消失」　萬人面喊：真正的愛，什麼愛都一樣！

被汪小菲嗆後「小S無預警請辭節目」　心累：不想做了...B2錯愕曝真相

被汪小菲嗆後「小S無預警請辭節目」　心累：不想做了...B2錯愕曝真相

徐小可熱褲練鋼管「劈腿+下腰」身材火辣　阿Ben：為妳驕傲..「夫妻房事大加分」

徐小可熱褲練鋼管「劈腿+下腰」身材火辣　阿Ben：為妳驕傲..「夫妻房事大加分」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面