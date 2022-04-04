搶攻新竹市！柯文哲連假當「母雞」　偕高虹安、議員參選人訪兒藝節

▲民眾黨主席、台北市長柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

九合一選舉將於11月26日登場，民眾黨近期積極佈局，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲也開始頻跑宮廟活動，預計4、5日陪同被視為新竹市長人選的立委高虹安跑行程，包括當地市議員參選人也紛紛到場，造訪由新竹市長林智堅主辦的兒藝節活動，形成母雞帶小雞，但也引來地方人士質疑踢館。

柯文哲近期頻跑宮廟，清明連假第2天還與「接班人」台北市副市長黃珊珊一同到艋舺青山宮參拜，中午再到指南宮等處，一旁都有民眾黨台北市議員參選人緊跟；柯文哲預計4、5日還要以黨主席身份，和高虹安合體跑黨務行程，且也預計有3名議員參選人陪同，包括東區市議員參選人宋品瑩、北區市議員參選人蔡文盛、香山區市議員參選人葉國文。

根據民眾黨規劃，柯文哲4日下午2時將到將軍村文創園區參訪，之後參加下午3時30分造訪由新竹市長林智堅主辦的「風的運動場兒藝節」活動，與會人士還包括高虹安等人，儼然是攜帶子弟兵踢館林智堅，為民眾黨插旗新竹市；且柯文哲連待新竹市2天，5日上午再與高虹安、宋品瑩、蔡文盛、葉國文參訪赫曼咖啡觀光工廠、中華照顧者關懷協會，可說是行程滿檔。

▲民眾黨東區市議員參選人宋品瑩。（圖／宋品瑩提供）

針對柯文哲利用清明連假到新竹市多處參訪，目前經營Youtube頻道從事英語教學、欲投入東區市議員參選的宋品瑩表示，參訪地點主要是由高虹安選擇，而其他議員參選人則是負責提供意見。由於柯文哲、高虹安一行人將參加兒藝節活動，被地方人士解讀帶子弟兵踢館林智堅，宋品瑩認為，因為林智堅之後沒有要參選，所以不會有踢館問題。

另外，現任新竹市東區市議員李國璋於日前退出國民黨，並且於3日在臉書宣布加入民眾黨，預計4、5日也會合體柯文哲、高虹安等人；由於東區為新竹市人口最多區域，席次達到12席，民眾黨首次揮軍地方選舉就延攬現任市議員，並再提1新人參選，可說是來勢洶洶。