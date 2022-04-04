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咖啡豆超Q！Let’s Café咖啡杯變身3D悠遊卡了　還送咖啡買1送1券

▲▼全家單品咖啡變身3D悠遊卡了。（圖／業者提供）

▲Let’s Café單品咖啡變身3D悠遊卡了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

超欠收！「Let’s Café單品咖啡」變小了，驚喜化身3D造型悠遊卡，不僅神還原咖啡杯造型，上頭還掛著1顆咖啡豆，有夠可愛，4月6日起限量開放預購，且隨卡還送咖啡買1送1券，鐵粉肯定不能放過。另，近日foodpanda粉紅外送箱也變身迷你icash 2.0，同樣也療癒到不行。

▲▼全家單品咖啡變身3D悠遊卡了。（圖／業者提供）

▲迷你咖啡杯還掛著1顆咖啡豆超可愛。

Let's Café狂粉、悠遊卡收集控要收下，全家超商這次把「Let's Café單品咖啡」變身成3D造型悠遊卡，等比例縮小的咖啡杯一旁是黑色霧面掛環，還掛了1顆小小咖啡豆，簡直可愛到不行，4月6日上午11時起於全台FamiPort機台限量開放預購，隨卡還送中杯熱單品美式買1送1券1張。

foodpanda外送箱icash 2.0（圖／翻攝自博客來）

▲foodpanda外送箱icash2.0超療癒。（圖／翻攝自博客來）

另，近日foodpanda的粉色外送箱也被縮小變身迷你icash2.0，而且箱子上頭的拉鍊還能拉開，高度還原外送箱，可愛到不行，首波限量10000個，目前在7-11 OPEN POINT APP搶先開放預購，4月6日起於7-11門市、博客來開賣。

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