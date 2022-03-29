咖啡買2送2、零食第2件0元！「4大超商連假優惠」快收下

▲4大超商清明連假限時優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠、周姈姈／綜合報導

今年最後一個4天連假即將開跑了，《ETtoday新聞雲》提前整理4大超商祭出的「連假限時優惠」，不僅有咖啡買2送2，還有多款糖果、飲品最低下殺第2件0元，無論是出遊還是宅在家，這波小確幸肯定要收下。

▲全家限時1天單品美式、拿鐵買6送6。

●7-11

7-11即日起至4月19日祭出「指定糖果任選第2件6折」限定優惠，4月1日至4月5日加碼推「春遊三支付」活動，全店CITY系列飲品、飲料、冰品、啤酒、零食、糖果、泡麵等指定商品，滿額200元搭配icash2.0、icash Pay、OPEN錢包3大支付工具結帳享88折優惠，若滿711元則享85折優惠；CITY系列同步推出全品項任3杯7折優惠（哈根達斯聯名冰沙不加入活動），滿額可搭配3大支付工具結帳享優惠，指定同品項還可數位寄杯。

OPEN POINT行動隨時取則於4月1日推出「CITY系列指定品項買6送3」，優惠品項有CITY CAFE特大杯拿鐵（冰／熱）、CITY CAFE大杯美式（冰／熱）、CITY TEA現萃茶英式紅茶（冰／熱）、CITY TEA現萃茶一顆檸檬青茶（冰）及CITY PEARL黑糖珍珠撞奶（冰／熱）；4月1日起至4月7日再加碼「精品咖啡會員週」，購買CITY PRIMA精品美式或拿鐵同品項買6送3，限同品項、同規格及同價位，但可冰熱互換。

●全家

全家3月30日起至4月5日於全門市祭出「百項指定商品第2件4折」優惠，包括飲料、冰品、餅乾、零食超一次滿足，且整箱買更划算，4月2月至4月5日期間再享Let’s Café老酒風味拿鐵、私品茶仙女波波紅茶、金萱鮮橙青茶單杯39元喝，數量有限、售完為止。

隨買跨店取部分於4月2日至4月5日期間推出霜淇淋5支168元優惠（不限口味），每人每日限購1組；4月6日則因恰逢每月限定的「好咖日」，本月特意祭出「中杯及大杯Let’s Café單品美式、拿鐵買6送6」，可兌換至10月31日，還有限量3000組的「極鬆餅買6送3」，各品項每人限購1組。

▲萊爾富祭出多款糖果餅乾最低下殺第2件0元。

●萊爾富

萊爾富4月2日起至4月5日於Hi-Life VIP APP整買零取內祭出「大杯美式、拿鐵買6送6」；期間加碼多款指定飲品買1送1、第2杯10元，糖果餅乾部分也有指定品項第2件0元、第2件6折等優惠。

●OK mart

OK mart3月31日起至4月5日於全門市祭出「大杯莊園美式、拿鐵買2送2」，即日起至4月6日則加碼凡購買指定零食、飲料還享第2件6折優惠。

▲OK mart連6天喝美式、拿鐵買2送2。

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