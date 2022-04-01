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信徒必收！大甲媽鑾轎「五指山」縮小　化身迷你一卡通還會發亮

鎮瀾宮大甲媽鑾轎五指山一卡通（圖／翻攝自一卡通官網）

▲大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎頂的銅雕五指山，等比例縮小成立體一卡通。（圖／翻攝自一卡通官網）

記者洪菱鞠／台北報導

大甲鎮瀾宮將於國曆4月8日正式起駕，為期9天8夜，除了跟隨媽祖步行遶境，紀念商品如秩序帽、涼感巾，也吸引信眾爭相收藏，而現在又多了一項文創設計準備開搶，把神轎頂上莊嚴的五指山銅飾，等比例縮小的立體一卡通，不僅方便隨身攜帶，成為日常生活中的另類平安符，嗶卡時還會發光。

一年一度的大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動即將到來，這次也有文創新商品曝光，是由一卡通公司取得官方授權推出，把大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎頂一大特色，以手工銅雕精雕細琢的五指山，製作成具有電子票證功能的迷你版五指山掛飾，除維持雕花的細緻度及銅雕金屬的質感，其中特別加入LED燈，在感應時，鎮瀾宮字樣的地方會亮起綠色明燈，嗶卡時多了一份莊嚴，彷彿受到媽祖的光輝指引，庇佑一路平安順遂。

根據官方公告的開賣價格、時間，迷你版「銅雕五指山」立體一卡通，首批發行5,000張，每個售價599元，預計於4月6日上午11點至4月17日期間開放網路預購，預購通路有7-ELEVEN ibon、全家FarmiPort、鎮瀾買足線上購物商城等，有興趣的信眾可把握收藏機會。

foodpanda外送箱icash 2.0（圖／翻攝自博客來）

▲迷你縮小版foodpanda外送箱icash 2.0，隨時可以帶著走。（圖／翻攝自博客來）

電子票證造型越來越多樣化，就連foodpanda外送人員揹著在路上滿街跑，四處送餐的粉色外送箱也被縮小了，變成迷你可愛的icash 2.0，且有拉鍊可打開箱子，可說是高度還原；「foodpanda 外送箱icash 2.0」首批10,000個，每個定價450元，目前OPEN POINT APP已可搶先預購，7-ELEVEN門市、博客來則於4月6日起開始販售。

另外，韓國「農心辛拉麵」也變身悠遊卡，縮小版的單包泡麵同樣可愛到不能錯過，限定只在指定量販店開賣，且以禮盒方式販售，全台限量1000組，3月28日起至29日開放家樂福VIP會員預購，4月17日於線上購物限量開賣，提醒若預購額滿將不開放線上購買。

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