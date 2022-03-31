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先筆記！超商大杯美式、拿鐵買40送40「這天」開搶

▲▼全家咖啡 。（圖／全家提供）

▲全家推大杯特濃美式、拿鐵買40送40限時優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

咖啡控先筆記！為歡慶4000店里程碑達陣，全家驚喜祭出「限時優惠」，包括「Let's Café大杯特濃美式、拿鐵買40送40」及「酷繽沙不限口味買4送4」，4月6日上午10時起可透過APP隨買跨店取開搶；另，OK mart即日起至4月5日連6天也在全門市推「大杯莊園美式、拿鐵買2送2」，把握機會喝爆。

全家最新咖啡優惠快收下，4月6日上午10時起至4月12日止於APP隨買跨店取推出3大限定優惠，包括「Let's Café大杯特濃美式、拿鐵買40送40」、「酷繽沙不限口味買4送4」，且至4月19日前還有指定商品也打出6折起優惠。

▲▼OK cafe。（圖／業者提供）

▲OK mart即起連6天指定咖啡買2送2。

另，OK mart即日起則搶先祭出連假限定優惠，至4月5日連6天於全門市推「大杯莊園美式、拿鐵買2送2」，咖啡控肯定要衝喝一波，且至4月6日前加碼凡購買指定零食、飲料還享第2件6折優惠，把握省荷包機會。

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