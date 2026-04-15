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超商義大利麵天花板！全家「究極Q彈」革新麵體登場　白酒蛤蜊、嫩烤雞排、香煎魚排三鮮齊發必吃

▲▼全家義大利麵商品情境拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▲義大利麵愛好者必衝！與日本全家同步革新麵體，推出標榜「究極Q彈」的全新配方，同步亮相極具飽足感的主菜級新口味。（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

超商美食競爭白熱化，這次全家便利商店要用「口感」直球對決消費者的味蕾！根據日商Nipnn的市場最新洞察，現在的消費者對於義大利麵的評價指標，已從過去單純關注「醬料與配料」的豐富度，轉向追求「麵體本身」的記憶點與回購驅動力。為了將日常便利的微波食品升級為「厲害」的餐廳級料理，全家宣布自4月起啟動麵體革命，攜手日本全家技術推出全新1.6mm「究極Q彈」直圓麵，首波更祭出三款主菜級新品，誓言建立其他通路難以複製的品質壁壘。

台日同步！科學實證的「究極口感」技術拆解

為什麼這次的全家的麵條不一樣？關鍵在於「原料與製程」的精密調校。研發團隊調整了杜蘭小麥粗粒粉的顆粒大小分布，特別增加了「細粒」比例，這項變革帶來了麵體三大體感升級：

1、提升黏度感受：麵體入口時的包覆感與醬汁附著力大幅提升，讓每一根麵條都能緊緊扒附醬汁精華。

2、改善後段口感：解決了傳統超商麵體後段口感容易消散、軟爛的問題，呈現出「柔韌的彈性」。

3、麵體嚼勁持久：創造出舒適且持久的Q彈體驗，即便經過微波復熱，依然能維持職人手作般的嚼勁。

全家根據科學實證顯示，新版麵體的硬度峰值顯著高於現行品項，這就代表著義大利麵吃來更有嚼勁；更重要的是，就算經過時間放置後，新版麵體的曲線衰退幅度較小，證明了彈性與口感的持久度極佳，即便在貨架上也能維持最佳狀態。

第一波主打：白酒清炒鮮蛤義大利麵（4/8上市）

首波打頭陣的是深受上班族喜愛的「白酒清炒鮮蛤義大利麵」。這款作為定番口味的升級版，誠意十足地將麵體由1.4mm調整為1.6mm，飽足感與咬勁同步up！最令人驚艷的是配料的豪華程度，研發團隊宣布「白酒蛤蜊」加量不加價，份量直接飆升至114%；每一顆蛤蜊都嚴選新鮮規格，使用白葡萄酒效去除海鮮腥味，完美鎖住鮮甜精華，並可帶出淡淡的果香。

此外，清炒系列最怕的「乾硬」問題，在這次新品中也得到了完美解決。全家開發了專屬的「海鮮高湯醬汁」，匯集蛤蜊原汁與多種蔬菜精華濃縮而成。微波後，高湯會瞬間化為輕盈且鮮度極高的噴香醬汁，搭配乾辣椒圈與青花椰菜，開蓋瞬間即可感受到濃郁的白酒香與蒜香交織，簡直就是把義大利餐廳搬進便利商店。

排餐型主菜新選擇：義式辣醬嫩烤雞排義大利麵（4/15上市）

▲▼全家義大利麵商品情境拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▲「義式辣醬嫩烤雞排義大利麵」放上整塊金黃香氣的雞腿排，搭配結合番茄與青辣椒的特製紅醬，鎖定愛大口吃肉的人。

針對追求高蛋白質、大口吃肉的客群，4月中旬即將推出的「義式辣醬嫩烤雞排義大利麵」絕對是首選。這款新品以「餐廳主食平替版」為開發動機，在大面積的1.6mm新版麵條上，鋪上一整塊鮮嫩多汁的雞腿排，視覺衝擊力與飽足感滿分。

醬汁部分則採雙重組合，經典「義式紅醬」選用熟成番茄與優質牛絞肉慢火熬煮，酸甜平衡且口感滑順，再搭配上微辣的「義式辣醬」，利用新鮮青辣椒圈快速油炒，保留了自然的辛香與爽脆感。當辛辣感融入濃郁紅醬，再撒上雙色起司絲，多層次的風味交織在Q彈麵體間，咬一口金黃焦香的柔嫩多汁烤雞排，感受多層次香氣，每一口都是極致享受。

輕奢魚排風味：香煎魚排佐檸檬奶油義大利麵（4/15上市）

▲▼全家義大利麵商品情境拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▲「香煎魚排佐檸檬奶油義大利麵」中的巴沙魚排肉質柔嫩，點綴清爽檸檬原汁平衡了奶油濃郁感，風味精緻細膩。

若想換換口味，另一款同為4/15上市的「香煎魚排佐檸檬奶油義大利麵」則提供了截然不同的「輕奢」體驗；特別了選用肉質細緻的烤巴沙魚排作為主角，挑戰超商義大利麵的精緻度極限。

靈魂醬汁以紐西蘭無鹽奶油為基底，加入蒜仁、洋蔥細碎拌炒，並帶入迷迭香葉提升草本香氣。點睛之筆在於「檸檬原汁」的加入，清爽的酸香完美平衡了奶油的濃郁感，使醬汁顯得清新不膩。搭配雙色起司與全新Q彈麵體，清爽的檸檬奶油醬汁襯托出魚排的鮮美，推薦給喜愛精緻口感的消費者。

品質壁壘！打造便利商店的「美味金標準」

這次全家的義大利麵革新，不僅僅是換了配料，更是從基礎的「麵體技術」進行全面升級，透過自動化產線的生產效益提升，讓消費者能以不到百元的價格，享受到與日本同步的究極口感。無論是鮮甜爆棚的清炒蛤蜊、霸氣十足的烤雞排，還是優雅清爽的檸檬魚排，三款新品均搭配了全新的1.6mm麵體技術，解決了過去超商麵條容易失去彈性的痛點，對於每日忙碌的上班族或學生黨來說，這不僅是一份便利的午晚餐，更是一場關於口感的味覺饗宴。

▲▼ 全家義大利麵商品情境拍攝 。（圖／記者黃克翔攝）

▲全家新開發的1.6mm直圓麵大幅提升了「扒汁」能力與咀嚼回饋，即便微波後再吃，也能感受到如現煮般的紮實嚼勁，讓口感直接超越同級通路。

為了讓大家吃得更超值，全家也推出了常態性的超強優惠「全家超級配」，義大利麵搭配指定飲品組合價109元，喜愛義大利麵的人快趁著檔期新品上市，去鄰近的全家體驗這場「究極Q彈」的麵體革命吧！

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全家便利商店義大利麵麵體口感Q彈

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