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珍煮丹買1送1、拿坡里送薯條！Uber Eats「4月限定優惠碼」一次看

▲▼Uber Eats。（圖／記者黃克翔攝）

▲Uber Eats公布4月限定平台優惠碼。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者蕭筠／台北報導

上班族外送小確幸拿不停！外送平台「Uber Eats」公布4月限定「激省優惠碼」了，不僅有珍煮丹指定飲品買1送1、點拿坡里炸雞送薯條等，還有下單哈根達斯、21風味館等指定餐廳就送指定單品，像是單球冰淇淋、香草烤雞腿、麻辣鴨血等，還不趕緊收下。

●連假吃飽優惠
即日起至4月5日凡輸入優惠碼「連假吃飽」，即享「美食外送訂單滿299元現折50元」，每人可用2次，數量有限、送完為止。

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●歡慶兒童節優惠
即日起至4月12日凡輸入優惠碼「連假快樂」，即享哈根達斯、21風味館、新馬辣經典麻辣鍋等餐廳消費滿額送春季限定單球冰淇淋、香草烤雞腿、麻辣鴨血、醇情泰泰奶茶等單品，數量有限、送完為止。至於優饗、雙享會員下單輸入優惠碼「連假快樂」，可於指定活動餐廳消費滿299元再打75折，最高現折100元，每人限用2次，數量有限、送完為止。

▲▼珍煮丹推「女神薑臨」系列飲品。（圖／珍煮丹提供）

▲珍煮丹推「女神薑臨」系列飲品買1送1。（圖／珍煮丹提供）

●美食、手搖飲優惠
1.即日起至4月12日凡輸入優惠碼「優享珍煮丹」，即享「神仙薑奶、女神薑檸、黑糖桂圓薑母茶買1送1」，數量有限，售完為止。優饗、雙享方案會員下單輸入優惠碼「優享珍煮丹」，則可再打75折優惠，最高現折50元，每人限用2次），數量有限、送完為止。

2.即日起至4月12日免優惠碼可享「拿坡里人氣套餐打8折」優惠，套餐內含2個小披薩及1250ml飲料1瓶，加碼還有點購拿坡里炸雞消費滿399元送原味胡椒薯第一1份，數量有限、送完為止。

3.即日起至4月12日免優惠碼可享「吉野家、三商巧福等指定餐廳消費滿229元最高現折60元」優惠，數量有限、送完為止。

4.即日起至4月5日凡輸入優惠碼「家樂福日本購」，即享「家樂福春遊日本購活動專區80種品項打8折起」優惠，且消費滿250元可再享75折優惠，最高現折100元，每人限用1次，數量有限、送完為止。

●優饗方案／雙享方案會員優惠
1.即日起至4月5日凡輸入優惠碼「連假好優」，優饗、雙享方案會員即享「美食外送訂單滿299元現折80元」優惠，每人限用2次，優惠數量有限、送完為止。

2.即日起至5月4日凡輸入優惠碼「會員四你」，優饗、雙享方案會員即享「美食外送訂單滿581元現折120元」優惠，每人限用5次，數量有限、送完為止。

3.即日起至5月4日凡輸入優惠碼「生鮮很優」，首次訂購生鮮雜貨之優饗、雙享方案會員即享「指定生鮮雜貨店家訂單滿100元打5折」優惠，每人限用2次，數量有限、送完為止。

4.即日起至5月4日凡輸入優惠碼「很會買生鮮」，優饗、雙享方案會員即享「指定生鮮雜貨店家訂單滿350元打72折」優惠，最高現折100元，每人限用1次，數量有限、送完為止。

5.即日起至5月4日凡輸入優惠碼「很會外帶」，優饗、雙享方案會員即享「外帶自取7折優惠」，最高現折100元，每人限用3次、數量有限，送完為止。

▲▼萬波推出清爽果系飲品「紅蘋島嶼」。（圖／萬波島嶼紅茶提供）

▲憑優惠碼喝萬波紅蘋島嶼享第2杯半價優惠。（圖／萬波島嶼紅茶提供）

另一外送平台「foodpanda」也有每月限定「超殺優惠碼」，4月不僅祭出麥當勞第2件5折、肯德基送洋蔥圈，加碼喝星巴克第2杯6折及指定手搖下殺第2杯半價等小確幸，下單前通通別忘記加減省一波荷包，詳細優惠碼內容請看「麥當勞第2件5折、肯德基送洋蔥圈！foodpanda4月優惠碼來了」。

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