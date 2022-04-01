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麥當勞第2件5折、肯德基送洋蔥圈！foodpanda「4月優惠碼」來了

▲▼熊貓外送,熊貓,foodpanda。（圖／記者黃克翔攝）

▲foodpanda4月限定超殺優惠碼來了。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者蕭筠／台北報導

快收下！外送平台「foodpanda」每月限定「超殺優惠碼」來了，4月不僅祭出麥當勞第2件5折、肯德基送洋蔥圈，加碼喝星巴克第2杯6折及指定手搖下殺第2杯半價等小確幸，下單前可別忘記加減省一波荷包。

▲▼萬波推出清爽果系飲品「紅蘋島嶼」。（圖／萬波島嶼紅茶提供）

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▲憑優惠碼喝萬波紅蘋島嶼享第2杯半價優惠。（圖／萬波島嶼紅茶提供）

●美食外送
1.即日起至4月30日使用團購訂單功能輸入優惠碼「GP200」，即享滿「1000元現折200元」，每人可用5次，數量有限、兌完為止。

2.即日起至4月12日免優惠碼「大苑子旺來艾波第2件5折」，數量有限、售完為止。可再搭配pandapro專屬優惠，整筆訂單滿300元再打8折優惠，最高現折100元。

3.即日起至4月12日免優惠碼「麥當勞獨家指定套餐（在地經典板烤雞腿堡餐、美式正宗烤汁豬排堡餐只要249元」，數量有限、售完為止。

4.即日起至4月20日免優惠碼「麥當勞蘋果派第2件5折」，數量有限、售完為止。

5.即日起至4月30日凡輸入優惠碼「摩斯來加一」，即享「摩斯漢堡指定套餐75折」優惠，數量有限、兌完為止。可再搭配pandapro專屬優惠，整筆訂單滿300元再打8優惠，最高現折100元。

6.4月4日至4月24日凡輸入優惠碼「PH50」，即享「必勝客滿200元現折50元」，數量有限、兌完為止。

7.4月6日至4月19日凡輸入優惠碼「喝爆萬波」，即享「萬波紅蘋島嶼、珍玉冬瓜露第2杯5折」優惠，數量有限、兌完為止。

8.4月11日至5月1日凡輸入優惠碼「HAWAII」，即享「達美樂超級夏威夷小披薩現折101元，數量有限、兌完為止。

9.4月11日至4月30日免優惠「下單肯德基滿299元送洋蔥圈2份」，數量有限、兌完為止。

10.4月11日至4月24日免優惠碼「下單八方雲集、梁社漢排骨滿299元打75折」，最高現折80元 ，數量有限、兌完為止。

11.4月11日至5月1日免優惠碼「下單孫東寶滿400元打85折」，最高折抵100元，數量有限，兌完為止。

12.4月13日至4月26日免優惠碼「星巴克特大巧克力可可碎片星冰樂第2杯6折」，數量有限、兌完為止。可再搭配pandapro專屬優惠，整筆訂單滿300元再打8折，最高現折100元。

▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／業者提供）

▲免優惠碼爽喝星巴克特大巧克力可可碎片星冰樂第2杯6折。（圖／業者提供）

●生鮮雜貨
1.即日起至4月14日凡輸入優惠碼「就四想買」，即享「生鮮雜貨滿399元打75折」優惠，最高現折150，每人可用2次，數量有限、兌完為止。

2.4月2日至4月5日凡輸入優惠碼「就四買下七」，即享「7-11滿220元現折50元」優惠，每人可用1次，數量有限、兌完為止。

●外帶自取
1.即日起至4月30日免優惠碼「外帶自取最低79折起」，限外帶自取指定店家使用，數量有限、兌完為止。

●pandapro專屬優惠
1.即日起至4月30日免優惠碼「pandapro會員訂購星巴克滿300元打8折」，最高現折100元。

2.即日起至4月30日免優惠碼「pandapro會員訂購摩斯漢堡滿300元打8折」，最高現折100元。

3.即日起至4月30日免優惠碼「pandapro會員訂購大苑子滿300元打8折」，最高現折100元。

●pandamart熊貓超市優惠
1.即日起至4月30日凡輸入優惠碼「熊貓超四」，即享「pandamart熊貓超市滿 499元打75折」優惠，最高現折100元，每人可用1次，數量有限、兌完為止。

●信用卡專屬優惠
1.即日起至4月30日凡輸入優惠碼「PSJCB204」，即享「JCB信用卡消費滿300元現折100元」，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

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外送平台foodpanda優惠碼4月麥當勞星巴克

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