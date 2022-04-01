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台南4月份維持現行防疫措施　清明連假加開4場疫苗免預約接種站

▲台南市衛生局指出，台南市4月份維持現行防疫措施，連假加開4場免預約莫德納疫苗接種站，有接種需求的民眾請攜帶健保卡、黃卡前往。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市衛生局指出，台南市4月份維持現行防疫措施，連假加開4場免預約莫德納疫苗接種站，有接種需求的民眾請攜帶健保卡、黃卡前往。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市衛生局指出，台南市1日起至4月30日維持現行防疫措施，4月2日至4日加開4場免預約莫德納疫苗接種站，包含東區崇誨里活動中心、南區開南里活動中心、下營區茅港尾觀音寺，提供民眾莫德納疫苗1、2劑、追加劑接種服務，
有接種需求的民眾請攜帶健保卡、黃卡前往。

▲台南市衛生局指出，台南市4月份維持現行防疫措施，連假加開4場免預約莫德納疫苗接種站，有接種需求的民眾請攜帶健保卡、黃卡前往。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長呼籲市民，連假期間應落實個人防疫措施，並完整接種COVID-19疫苗，已接種2劑者應接種追加劑，並避免出入人潮擁擠或容易接觸不特定對象的場所。

▲台南市衛生局指出，台南市4月份維持現行防疫措施，連假加開4場免預約莫德納疫苗接種站，有接種需求的民眾請攜帶健保卡、黃卡前往。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現行防疫措施如下：除例外情形時得免戴口罩，外出時仍應全程佩戴，例外情形包含於室內外從事運動時；於室內外拍攝個人／團體照時；自行開車，車內均為同住家人，或無同車者時；直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時；農林漁牧工作者於空曠處（如：田間、魚塭、山林）工作；於山林（含森林遊樂區）、海濱活動；於溫／冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。前述場合及外出有飲食需求時，得免戴口罩，但應隨身攜帶口罩，且如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩。另外，於指揮中心或主管機關指定之場所或活動（如：藝文表演／劇組／電視主播等演出人員正式拍攝演出時、運動競賽之參賽選手及裁判於比賽期間等），如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩；另唱歌時維持須戴口罩。

▲台南市衛生局指出，台南市4月份維持現行防疫措施，連假加開4場免預約莫德納疫苗接種站，有接種需求的民眾請攜帶健保卡、黃卡前往。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市衛生局指出，台南市4月份維持現行防疫措施，連假加開4場免預約莫德納疫苗接種站，有接種需求的民眾請攜帶健保卡、黃卡前往。（圖／記者林悅翻攝，下同）

營業場所及公共場域（含交通運輸）應嚴格遵守實聯制、量體溫、加強環境清消、員工健康管理、　確診事件即時應變。賣場、超市、市場依營業場所／公共場域防疫措施，不另要求人流管制；開放試吃。高鐵、臺鐵、公路客運、船舶（固定餐飲區除外）、國內航班：於運具內（車廂、船舶、航空器）開放飲食。

▲台南市衛生局指出，台南市4月份維持現行防疫措施，連假加開4場免預約莫德納疫苗接種站，有接種需求的民眾請攜帶健保卡、黃卡前往。（圖／記者林悅翻攝，下同）

餐飲場所應嚴格落實實聯制、量體溫、提供洗手設備及消毒用品；宴席不得逐桌敬酒敬茶。違反上述實聯制等措施者依法裁處並限期改善，未完成改善者，不得提供內用服務。宗教場所、宗教集會活動：依內政部規定之防疫措施辦理。

▲台南市衛生局指出，台南市4月份維持現行防疫措施，連假加開4場免預約莫德納疫苗接種站，有接種需求的民眾請攜帶健保卡、黃卡前往。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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