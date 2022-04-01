本土6天竄397例「柯文哲喊4月反撲」　鄉民見數據驚呆：預言真準

▲柯文哲預言4月疫情反撲。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

台北市長柯文哲曾多次警告，台灣4月恐出現疫情大反撲，一席話遭到市議員許淑華嗆聲製造恐慌，「管好自己的嘴！」如今邁入4月第一天，本土增加104例還創今年新高，讓鄉民炸鍋討論，「這樣預測算準確嗎？好可怕，疫情什麼時候才能控制住？」

本土疫情從3月27日暴增，今日還破百例，統計近六日確診案已來到397例，而指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，目前境外本土沒有新增重症，一月到現在中重症度是0.24%，致死率萬分之八，無症狀比例則是99.76%。

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►近六日本土確診數：

3月27日+83例

3月28日+34例

3月29日+33例

3月30日+56例

3月31日+87例

4月 1 日+104例

▲明天就是4天連假，民眾外出務必勤洗手。（圖／記者林悅翻攝）

事實上，柯文哲曾多次預言，4月台灣可能出現疫情大反撲。許淑華於25日質詢時，要柯市長提出數據，而柯文哲回應，專業問題，只要橫軸放時間、縱軸放新增案數，把每個國家圖畫出來，其實越來越接近台灣，因為最近1個月從日本、南韓、香港、新加坡到越南等，都開始爆發。

柯文哲接著表示，「這沒有什麼大數據」，引來許淑華不滿質疑，所以是憑空想的嗎？柯強調，這是專業判斷，最近入境的數量遲早會攻破。一席話在讓許淑華開嗆，如果預測不準是不是可以閉嘴，不要讓民眾造成恐慌、擔憂，如果你的預言是準的就幫你拍拍手，你有準過嗎？以後要講任何預言要有大數據，不是都說要科學治理嗎？要柯管管自己的嘴巴。

而今日本土案例創下今年新高，有鄉民在PTT直呼，「那個今天算是四月沒錯吧，那柯文哲市長說的預測，對照今天104例，這樣預測算準確嗎？好可怕，疫情什麼時候才能控制住，哭啊。」

底下網友熱議，「準到炸」、「連假之後，要開始瘋媽祖請求神明保佑了」、「還真的4月1日破百」、「柯神！信徒高潮」、「預言家請睜眼」、「但是今天是愚人節」、「講很多次，總有一次中」、「 推，你不嚴格控管邊境一定炸」。

▼4/1確診個案分布縣市，新北市40例最多。（圖／指揮中心提供）

