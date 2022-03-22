神卡登場！麥當勞最新「甜心卡」限量開賣　「8品項」即起停賣了

記者蕭筠／台北報導

又等到「超值神卡」了！麥當勞2022年甜心卡終於開賣，今年特意攜手超人氣三麗鷗明星們換上柴犬裝扮賣萌現身，可愛爆表，還能整年爽吃「買A送B」，3月23日起限量販售；另，麥當勞也同步宣布8款商品即日起正式停賣，包括2款長堡、法式芥末香雞堡等通通不再販售。

▲麥當勞2022年甜心卡開賣了。（圖／業者提供，下同）

▲今年甜心卡一樣有4款式選擇。

麥當勞最新甜心卡終於登場，今年可是大走可愛路線，找來三麗鷗明星們包括Hello Kitty、My Melody、布丁狗及大耳狗扮成柴犬模樣，療癒萌樣直接躍上卡片，一共有4款式選擇，而今年的「買A送B」組合與去年相同，3月23日起限量開賣，售完為止。

▲麥當勞2款長堡停賣。

另，業者也同步宣布8款商品即日起正式停賣，停售品項包括薑燒豬肉長堡、煙燻鷄肉長堡、法式芥末香鷄堡、四季沙拉（小）、柳橙汁、香草那堤 （冰／熱）、蜂蜜那堤（冰／熱）及焦糖瑪奇朵 （冰／熱），只賣到今日或售完為止。

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