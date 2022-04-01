水泥廠連假前撞電塔害高鐵停駛　蔡英文指示：降低對旅客影響

記者陳家祥／台北報導

東南水泥工程1日在拆除水泥塔時，操作不慎造成高塔倒塌，導致高鐵台南-左營段中斷營運。對此，總統蔡英文指示行政院及相關部會，必須妥適安排接駁規劃、儘速完成搶修作業、即時發布搶修進度，讓國人旅客能夠掌握資訊，進行其他安排，盡可能降低對於返鄉人潮及旅客的影響。

東南水泥廠委外包商在進行拆除水泥塔時，操作不慎造成高塔倒塌，導致高雄下午3點39分以後，多處變電所電壓驟降、高鐵列車列車因此停駛等狀況。高雄市府工務局將依照公共危險罪，將施工廠商送辦。

台灣高鐵公司證實，1日下午3點39分於左營路段發生供電異常，經查係鄰近東南水泥廠區施工，造成台電69KV輸電線路斷線墜落於高鐵主線正上方，進而影響高鐵主線供電中斷。

總統府發言人張惇涵1日晚間表示，此事故發生在連假交通尖峰時刻，造成國人旅運重大影響。相關單位正持續全力搶修中，目前，台電受損設施已完成搶修作業，台鐵楠梓至新左營段因搶修斷電部分逐漸復駛；而高鐵公司則持續進行搶修工作。

張惇涵表示，相關單位持續向蔡總統回報搶修進度，總統並指示行政院及相關部會，必須妥適安排接駁規劃、儘速完成搶修作業、即時發布搶修進度，讓國人旅客能夠掌握資訊，進行其他安排，盡可能降低對於返鄉人潮及旅客的影響。