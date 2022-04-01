快訊／高鐵左營站今晚「暫停發車北上」！ 近10萬人受影響

4/1 20:37更新: 高鐵表示，台電維修作業預計於晚間20:40可移除高鐵電車線上方導線，高鐵預計最快23:00可以恢復雙向正常營運。

記者閔文昱／綜合報導

高雄東南水泥廠今天下午施工發生意外，導致台電69KV輸電線路斷線墜落在高鐵主線上方，影響台南至高雄段通車，不少遊客返鄉行程受影響。對此，有工作人員指出，今晚班車暫停北上，粗估影響約83班次、近10萬人。高鐵公司則表示，台電維修作業預計於晚間20:40可移除高鐵電車線上方導線，高鐵預計最快23:00可以恢復雙向正常營運。

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▲高鐵台南站畫面。（圖／翻攝自記者爆料網，下同）

高鐵左營路段今（1）日下午發生供電異常，初步了解是因為附近東南水泥廠區施工，造成電塔倒塌，使台電69KV高壓線路發生跳脫，造成供電中斷，對此，台電稍早表示，目前已派員前往處理，此次事故造成2戶停電及部分用戶壓降，系統供電正常。

然而適逢清明連假，高鐵左營站和台南站也擠滿返鄉旅客，不少旅客也轉往旁邊的新左營站轉搭台鐵，因此台鐵新左營站月台也是人滿為患。受此事件影響，高鐵公司將變更運轉區間為南港站至台南站，並啟動台南至左營間站間接駁。高鐵公司已成立緊急應變中心應處，後續相關訊息，將另行簡訊通知。

另外，高雄市交通局通知，為了修復高鐵電纜，台鐵也要被斷電楠梓到高雄車站之間，故橋頭捷運站及紅北段會有台鐵轉乘人潮。

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